Taylor Swift y Cillian Murphy brillan en el regreso más esperado de Cosmo

Treinta y tres temporadas después, "The Graham Norton Show" no solo sigue en pie: está más vivo que nunca. Desde su estreno en 2007, este formato británico ha roto esquemas al convertir el plató en un espacio íntimo donde las celebridades, por un rato, se bajan del pedestal. Ahora, de la mano de Cosmo, regresa con una nueva entrega cargada de nombres estelares y sorpresas que prometen reventar las redes.

Taylor Swift, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Cillian Murphy y Colin Farrell son solo algunos de los que ya han pasado por el famoso sofá rojo. Pero aquí no hay entrevistas promocionales al uso. Hay confesiones, anécdotas que rozan lo inverosímil y un ritmo que no permite mirar para otro lado. Swift habla de su álbum "The Life of a Showgirl", McConaughey presenta su nueva película de supervivencia "The Lost Bus", y Murphy, convertido ahora en director, desgrana su debut con el drama "Steve".

A lo largo de esta temporada, las grandes figuras no solo se sientan, se sueltan. Bruce Springsteen comparte plano con Jeremy Allen White, quien lo interpreta en el biopic "Deliver Me From Nowhere"; Jennifer Lawrence se adentra en su lado más oscuro con "Die My Love", y Gloria Estefan vuelve a sus orígenes con "Raíces", un disco completamente en español.

El truco de Graham Norton no es el guion, es la atmósfera. Ni solemnidad ni imposturas: la gente habla como si estuviera en una sobremesa entre amigos. Por eso, cuando aparece una Keira Knightley hablando de su libro infantil, o una Malala Yousafzai relatando el proceso de escribir su autobiografía, todo fluye sin artificios. Cada episodio se convierte en un documento emocional de lo que estas personas son fuera del personaje.

La música, como siempre, tiene un papel protagónico. Florence + The Machine lanza su nuevo álbum "Everybody Scream" y Robbie Williams vuelve a escena con "Pretty Face", dejando claro que la televisión todavía puede sorprender en directo. Con actuaciones que no se sienten como promoción, sino como parte del alma del show, el formato sigue integrando lo cultural con lo popular sin esfuerzo.

Graham Norton ha creado algo que trasciende el entretenimiento. No es solo un programa con famosos; es un lugar donde ocurren cosas que no están en el guion. Por eso, mientras otros formatos pierden fuelle, este se renueva en cada conversación. La temporada 33 se emite en Cosmo todos los sábados a las 22:00 y, si algo está claro, es que no hay nada igual en la televisión actual.