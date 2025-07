Verónica Echegui y Joan Amorós: "La sociedad se ha esforzado mucho en qué la muerte sea algo que temer"

Marta y Raúl se conocen durante un funeral, en el momento más vulnerable de sus vidas, en la serie «A Muerte», que acaba de estrenar atresplayer. Verónica Echegui y Joan Amargós interpretan los papeles protagonistas en esta ficción amarga, irónica y terriblemente graciosa.

Joan, su personaje es muy convincente, ¿cómo lo trabajó?

Joan Amargós: Tampoco trabajé de una forma muy específica. Tampoco soy muy ordenado trabajando como actor. Pero te diría que interioricé mucho la idea de una cierta juventud no aprovechada y una concepción de que el personaje no tenía interiorizada la noción del tiempo hasta el día que le diagnostican la enfermedad. Eso más que conectar con la muerte o con algo esotérico. La sensación de la duda de si realmente su tiempo en el planeta Tierra había estado completamente desaprovechado y que le quedaba tan poco tiempo para hacerlo que era absurdo ponerse a ello. Con estos pensamientos, que son entre muy intelectuales o muy filosóficos y muy mundanos, en una cosa muy física. Un tío que trabaja en un concesionario y que se miente a sí mismo pensando que es un gran trabajo, y él, si rascas nada, un poquito, ya sabe que es una mierda de trabajo y que no le gusta. Y se da cuenta de muchas cosas de su relación con una pareja que tampoco funciona, de su vida y su salud, que tampoco funcionan. Todas esas fichas de la vida estaban en negativo. Y con esa cosa, pues ese abatimiento se dibujaba casi un poco solo.

Verónica, su personaje tiene mucho texto y una gran verborrea.

Verónica Echegui: Estudiar, estudié mucho, porque tenía que hablar mucho. Había momentos que decía «guau», o sea, ¿qué hago? Yo iba con todo lo que tenía que ir preparada, pero luego tenía que estar muy atenta y abierta para todos los cambios. Todo lo que le surgiera a Dani y lo que yo aportaba también. Pero una vez que entré en la dinámica, es como que es alucinante el cerebro. ¿De qué no seremos capaces? Porque hay veces que he absorbido tanta información a la hora de interpretar en tan poco tiempo y lo he conseguido. También el personaje estaba basado en esa verborrea y en esa manera de manipular y de seducir, de convencer de todo lo que hace.

Es una constante en la serie y se lo pregunto: ¿En qué momento de su vida está?

Joan: En el momento en que se rueda esta serie, creo que los temas que trata a mí me tocan todos; más o menos. Son temas que no hay ninguno que me resbale o que haya tenido la experiencia de vivirlos siete veces y que entonces ya tenga una cierta madurez sobre ese tema. No son lo suficientemente nuevos como para que me importen y me toquen profundamente.

Verónica: Ya que lo preguntas, tengo la sensación de que tengo más claro en qué momento estaba de la vida mirando hacia atrás, no en el momento presente. Más que en qué momento de mi vida estoy, las preguntas que me venían son: ¿qué sentido tiene la vida? ¿qué es la vida? Porque es algo que sucede tan rápido, que, según cumples años, vas viendo que hay momentos que ya han pasado y que no vuelven y que son así. Y, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? O me preguntaba acerca de la situación del personaje de Joan sobre la muerte; sobre el miedo a la muerte. Creo que se han esforzado algunos mucho en estas sociedades, en que sea algo a lo que temer. Y sin embargo, le tengo más miedo a la enfermedad que a la muerte. Y esas preguntas me las hago: por qué no tenemos otra relación con la muerte o con la vida. Qué hubiera pasado si en el colegio desde pequeños ya nos hablaran de estos temas y nos enseñaran a reflexionar sobre ellos, o a comunicarnos. O por lo menos a decir ‘no tengo ni idea de qué es esto, qué miedo tengo’. Y con las relaciones lo mismo, me pregunto qué hubiera sido de todos nosotros.

¿Costó quitarse de encima el personaje y la serie?

Joan: A mí me hacía pensar lo que decía Vero, que el sentido de la vida o el sentido de la muerte, inevitablemente, te pasas bastantes semanas rodando, y son reflexiones que forman parte de los personajes, de la situación del guion y que evidentemente no hemos llegado a una respuesta en concreto. Pero sí que te diría que después de rodar esta serie, de tratar de buscarle un sentido, de reflexionar qué cosas valen la pena y cuáles no, no me urge tanto encontrar ese sentido que pueda tener o no, y estoy más tranquilo con temáticas, que al ser un poco fuertes o un poco tabú, antes quizá me daba más miedo hablar de ello. Y después de haber rodado la serie, me noto yo en mi vida personal hablando de la enfermedad o de la vida o de la muerte con más sosiego.

Verónica: A mí me costó más volver a la rutina, a un ritmo normal, tranquilo, que por el rodaje. El ritmo de rodaje que llevábamos era bastante frenético. Y de repente fue parar, y yo también tuve la necesidad de parar la lavadora. De frenar y de bajar el ritmo. Eso me costó un poco, pero no la historia en sí.