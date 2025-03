La vida actual de Josh Hutcherson, de sus visitas a Malasaña a su romance a la madrileña

El 3 de diciembre de 2004, media España hacía cola para ver la que los críticos tildaban como 'la película de las navidades'. Así pues, 'Polar Express' terminó convirtiéndose más de dos décadas después en un clásico de culto de la época más festiva del año. Si bien Tom Hanks encabezaba el reparto del largometraje, entre sus miembros destacaba un joven actor promesa en potencia: Josh Hutcherson.

Durante su juventud, el intérprete, nacido en 1992 en Union (Kentucky, Estados Unidos), tuvo la oportunidad de en participar en varios proyectos que más tarde también serían aclamados. Películas como 'Zathura: una aventura fuera de este mundo', 'Un puente hacia Terabithia' o 'Viaje al centro de la Tierra', hicieron de Hutcherson una estrella juvenil. Sin embargo, su rol más recordado llegaría unos años después.

De luchar en la arena a sobrevivir en un restaurante

En 2012, con la llegada de la adaptación cinematográfica de 'Los juegos del hambre', el actor tuvo la gran oportunidad de encarnar al valiente Peeta Mellark, coprotagonista de la saga literaria de Suzanne Collins. "Sabía que la transición de niño actor a actor adulto es aquella que no todo el mundo tiene el lujo de hacer y algunos se esfuman", explicaba Hutcherson, mostrándose agradecido por un rol que le dio aún más reconocimiento del que tenía.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en 'Los juegos del hambre: en llamas' Lionsgate

En 2023, tras varios años participando en otros proyectos, el actor volvería a acaparar los focos mediáticos de la gran pantalla. En esta ocasión lo hacía de la mano de 'Five Nights at Freddy's', adaptación de la saga de videojuegos de terror de Scott Cawthon. Mike Schmidt, el protagonista interpretado por Hutcherson, era el vigilante de un antiguo restaurante familiar abandonado, cuyas mascotas animatrónicas estaban poseídas por las almas de varios niños asesinados. A pesar de contar con solo 20 millones de dólares de presupuesto, la película recaudaba más de 300 millones, siendo líder en taquilla.

Prácticamente hijo adoptivo de Madrid

Durante el rodaje de 'Escobar: Paraíso perdido' en 2013, el actor conoció a la también actriz madrileña Claudia Traisac. Ambos iniciaron en aquel momento una relación que ha perdurado hasta el día de hoy. Debido a esta vinculación tan especial con nuestro país, Hutcherson comenzó a aprender español, un idioma que maneja con bastante fluidez en la actualidad. "Mis conjugaciones son muy malas, porque la cosa es que nunca lo he estudiado", comentaba en un programa estadounidense.

Con una residencia en Los Ángeles y otra en Madrid, Josh Hutcherson ha sabido labrarse su propia vida en España, viviendo una inmersión privilegiada en nuestra cultura. De hecho, hace unos años protagonizó un recordado cameo en 'Paquita Salas', ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi para Netflix. Es bastante común ver a la pareja paseando por Malasaña.

Josh Hutcherson en 'Paquita Salas' Netflix

Mientras prepara la secuela de 'Five Nights At Freddy’s', el actor no descarta volver en algún momento a la saga de 'Los juegos del hambre', debido a las posibles adaptaciones de los nuevos libros que Collins está publicando. "Me encantaría volver. Absolutamente. Conmigo y con Jen, Liam, Woody, y Elizabeth. Si conseguimos reunir a la banda, todos juntos, estoy dentro 100%", declaró el actor en una entrevista.