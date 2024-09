Violeta Crespo, de Netflix a ser la concursante de moda en 'Gran Hermano'

Violeta Crespo se ha convertido en una de las figuras más llamativas de la nueva edición de 'Gran Hermano', el famoso reality de Telecinco. Desde su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, ha estado en el centro de las miradas, inicialmente como parte del triángulo amoroso entre Luis y Nerea, aunque pronto tomó la decisión de distanciarse de la pareja para seguir su camino individual en el concurso. Con su creciente relación con Edi, Violeta ha generado gran interés en la audiencia, y todo indica que continuará siendo una protagonista clave en las próximas semanas.

Pero más allá de su presencia en el reality, ¿qué se sabe realmente de Violeta? Con tan solo 22 años, la madrileña ha demostrado ser una persona polifacética. Además de ser profesora de baile, Miss Toledo y modelo, también es graduada en administración y finanzas. Sin embargo, su versatilidad no se detiene ahí. Según ha desvelado la periodista Lía Román en el podcast "En todas las salsas" de Mediaset, Violeta también ha incursionado en el mundo de la actuación, llegando a participar en una reconocida serie de Netflix de alcance internacional.

Violeta Crespo, concursante de 'Gran Hermano' Mediaset

Román reveló en el podcast que la concursante de 'Gran Hermano' tuvo una pequeña participación en la cuarta temporada de "Élite", una de las series más exitosas de la plataforma de streaming. Si bien su papel fue limitado, apareciendo como figurante sin diálogo, su presencia en una producción tan popular destaca como otro de los aspectos sorprendentes de su trayectoria. Esta experiencia, aunque breve, la sitúa en la órbita de actores que alcanzaron gran fama como Miguel Bernardeau, Danna Paola, Ester Expósito y Arón Piper, quienes consolidaron sus carreras gracias a "Élite".

En el plano personal dentro del reality, Violeta atraviesa un momento de incertidumbre en su relación con Edi. Después de haber protagonizado algunos besos apasionados, la dinámica entre ambos parece estar en declive. Edi, visiblemente incómodo por la diferencia de edad que existe entre ellos, ha expresado dudas sobre un posible romance. "Yo no busco nada, si surge, surge. Como si mañana entra alguien que encaje más conmigo. Yo no debo nada a nadie", dijo el gallego, tomando distancia de Violeta. Por su parte, Violeta no ha tardado en reaccionar a la actitud de Edi, manifestando su frustración: "Yo ya no quiero nada con Edi. Ayer durmió con Elsa... Si estás conociendo a alguien, no dormirías con otra persona. He visto cosas de él que no me han gustado", confesó a su compañera Nerea.

Por otra parte, en cuanto al concurso, 'Gran Hermano' ha sorprendido en su última gala al anunciar una mecánica sin precedentes, permitiendo por primera vez que la audiencia decida el casting final de los concursantes, después de varias semanas conociendo sus personalidades, conflictos y relaciones dentro de la casa.