El Atlético veta la atuación de Danna Paola en el derbi por ser "muy madridista"

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de este domingo lleva ya varios días generando actualidad, con noticias de todo tipo. Y la última ha sido realmente difícil de imaginar. El club colchonero ha cancelado una actuación que tenía prevista y que iban a llevar a cabo la artista mexicana Danna Paola junto con Abraham Mateo en el descanso del encuentro.

Así lo ha inforrmado Relevo, y la causa de esa suspensión ha sido la confesión de la propia artista, que se declaró fan del Real Madrid en el programa La Revuelta, que dirige David Broncano en La1. Paola aseguró ser "muy madridista" y mantuvo un 'pique' con el presentador, que nunca ha escondido su afición al Atleti.

Durante el programa, la cantante afirmó estar "muy emocionada" porque verá al Madrid en directo "por primera vez", algo que, si ocurre, desde luego no será en la actuación porque no se llevará a cabo. Además, ante la pregunta de Broncano de si no se hartaba de ganar siempre con su equipo, Paola replicó que es "muy divertido manejarse en la excelencia", pero que esa excelencia "genera hate".

Después ambos hicieron una porra. Broncano apostó por un 3-2 para el Atlético, mientras que Danna Paola vaticinó un 1-2, "con goles de Vinicius y Valverde". Unas palabras que al final han llevado a suspender la actuación prevista para este domingo, que habría supuesto una gran exposición para la cantante. Y es que los ánimos están bastante sensibles entre aficiones, por lo que seguramente la reacción de la hinchada atlética no habría sido precisamente amable.