Masi Rodríguez rompe el silencio sobre su ausencia en ‘Operación Triunfo 2025’: "No descarto volver"

Ya queda menos para que el telón de 'Operación Triunfo 2025' (OT2025) vuelva a levantarse el próximo 15 de septiembre y, este martes, Amazon Prime Video ha compartido el tráiler de 'OT 2025: Los elegidos', dos episodios exclusivos de 45 minutos que mostrarán material inédito de los castings y que se podrán ver el 12 de septiembre.

La próxima edición viene cargada de novedades, a empezar por la composición del jurado: Abraham Mateo, Leire Martínez y Guille Milkyway sustituyen a Pablo Rouss y Buika, mientras que Cris Regatero repetirá un año más.

Asimismo, Miriam Rodríguez estará al frente de el magacín diario 'Conexión OT', pero ha quedado en el aire la ausencia de Masi Rodríguez, quien presentara las posgalas en 2023. La actual concursante de 'MasterChef Celebrity 10' ha hablado por primera vez del tema durante la rueda de prensa del talent culinario.

Tal y como ha recogido 'VerTele', la cantante y actriz de doblaje ha asegurado que ella "no habría rechazado en la vida OT", pero que "las cosas cambian de unos años a otros, han apostado por Miriam y por hacer otro formato".

La presentadora admite que cree que "no va a haber posgala", algo de lo que no está segura o "quizás no lo debería decir" ya que no se le ha comunicado. "Ha coincidido con esto y mucha gente piensa que no estoy este año en 'Operación Triunfo' porque estoy en 'MasterChef'. Pero nada que ver. A 'MasterChef' le parecía bien que estuviera en antena también con Prime Video, no había problema con ello", ha expresado.

La concursante de la décima edición del concurso de cocina de RTVE ha apuntado que "con el equipo de 'Operación Triunfo" se lleva genial. "Hablamos y nos tenemos muchísimo amor, pero de un año a otro van cambiando las cosas. No descarto volver. Si a mí me dicen de volver, yo vuelvo siempre a OT", ha concluido, dejando clara su intención con el programa musical.