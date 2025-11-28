RTVE se fija en el mítico 'Tribunal Popular' y prepara 'El juicio', su nueva apuesta con José Luis Sastre

RTVE continúa enriqueciendo su parrilla televisiva para los próximos meses y, tras el anuncio del reality musical sobre ópera para las próximas navidades, la cadena pública ha apostado por traer a la pequeña pantalla un espectáculo judicial, que homenajeará al mítico 'Tribunal Popular', y llevará por título 'El juicio'.

Este nuevo formato se estrenará en el prime time de La 1 y será el periodista José Luis Sastre el encargado de ponerse al frente de un espacio que será un debate vibrante sobre temas sociales y asuntos que preocupan a la ciudadanía española.

La estructura del programa seguirá el ritual de un juicio y, cada semana, un jurado popular dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país. Además, el conductor, que dará el salto de la radio a la televisión, contará con la ayuda en plató de un juez y dos abogadas, que se conocerán en breve.

De esta forma, el periodista valenciano, una de las principales voces de la Cadena SER, conducirá un formato que cuenta con los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final.

En un momento de renacimiento de los court show televisivos, La 1 apuesta por este formato que incluirá elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que Sastre entrevistará a personajes relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.

Por otro lado, el jurado de 'El juicio' será un retrato plural de la sociedad española en un momento de gran polarización ideológica. Estará compuesto por nueve ciudadanos de a pie, elegidos tras un proceso de casting demoscópicamente representativo. Asimismo, durante el programa habrá espacio para el seguimiento de sus opiniones y debates, y se incluirán piezas vinculadas a los momentos clave de sus deliberaciones y toma de decisiones.