Willy Toledo sorprende a todos al ofrecerse como invitado de 'El Hormiguero'

El actor Willy Toledo, conocido por su fuerte posicionamiento político y sus declaraciones polémicas, ha dejado entrever que no le importaría asistir a 'El Hormiguero', el programa líder del access prime time que es presentado por Pablo Motos. En una entrevista con el diario 'Público', el productor teatral ha reflexionado sobre la importancia de ocupar espacios mediáticos, incluso aquellos donde no se sienten cómodos ciertos sectores ideológicos.

En la conversación, el actor madrileño ha planteado una serie de interrogantes sobre la participación en plataformas que pueden no compartir su visión del mundo: "¿Debemos ir o no debemos ir?, ¿debemos cerrar Twitter o no?, ¿debemos ocupar todos los espacios que se nos abran o no debemos hacerlo?". Estas cuestiones surgen en un contexto donde muchos usuarios están reconsiderando su permanencia en la red social X, tras la polémica generada por el saludo nazi de Elon Musk hace unas semanas atrás. Willy Toledo ha mostrado dudas sobre la conveniencia de aceptar este tipo de invitaciones, pero finalmente ha concluido que la opción más sensata es estar presente en todos los espacios posibles. "A veces pienso que sí y otras veces pienso que no. Pero quizás, lo más inteligente que se me ocurre es ocupar todos los espacios y entrar en todas las habitaciones cuyas puertas se nos abran", ha explicado.

A pesar de esta postura abierta, el actor reconoce que la posibilidad de ser invitado a 'El Hormiguero' de Antena 3 es muy remota. "Él (Pablo Motos) no me va a invitar", ha afirmado con seguridad. Sin embargo, ha dejado claro que, en caso de recibir la llamada del programa, aceptaría sin dudarlo. "Si me invita, es posible que fuera más interesante aparecer, ir para allá y que sea lo que Kropotkin quiera. Porque igual duro cinco minutos, pero quizá es más interesante ir y soltar", ha añadido.

Pedro Sánchez con Pablo Motos en El Hormiguero. Atresmedia

Por otra parte, las declaraciones de Willy Toledo han reavivado el debate sobre la relación entre figuras públicas con opiniones controvertidas y los medios de comunicación de gran audiencia. En los últimos años, 'El Hormiguero' ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de izquierda y extrema izquierda que acusan al programa de Atresmedia de favorecer a determinadas posturas políticas y evitar invitar a voces más críticas con el Gobierno de España actual, algo que no se sostiene teniendo en cuenta que al programa líder del access prime time han venido personajes públicos de todas la ideologías habidas y por haber: Desde Pablo Iglesias a Santiago Abascal pasando por Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, este último acudirá este próximo jueves al espacio de Trancas y Barrancas.