Pablo Iglesias cree que Moncloa ha dado por "amortizada" a Yolanda Díaz

En un momento tenso entre las relaciones entre el PSOE y Sumar en el Gobierno a cuenta de la reducción de la jornada laboral, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el Gobierno ha dado por “amortizada” ya a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El choque, el primero del año, ha llevado a la ministra de Trabajo a tildar de “casi mala persona” al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en estos momentos encarna la oposición a Sumar sobre la reducción de la jornada laboral sin contar con el apoyo de la patronal. Esto ha llevado a Sumar a elevar el tono contra el ministro de Economía y a abonarse la vicepresidenta a la “política del ruido” que criticó en su momento por liderarla Podemos.

Se basa el exlíder de Podemos para realizar esta afirmación en un editorial publicado por el diario El País y una opinión del periodista Enric Juliana. El primero señala que “no es comprensible el ruido de declaraciones entre los responsables de Trabajo y Economía” y señala que Díaz “eleva el tono” contra Carlos Cuerpo. El periodista catalán señala en su artículo de opinión que “el PSOE empieza a dar por amortizado a Sumar y la vicepresidenta se revuelve”.

En opinión de Iglesias, el PSOE “ha dado por amortizado a Sumar”. En una tertulia en RNE explica que “lo que trataron de construir como un socio cómodo para gobernar, ahora parece que no le sirve (al PSOE) y entones hay una “barra libre para golpear a Yolanda”.

Para Iglesias, los problemas en la legislatura son evidentes. Cita a un gobierno “que no cuenta con un bloque parlamentario” y con un Sumar “completamente invisibilizado”. Presume Iglesias de que el presidente del Gobierno presume de medidas aprobadas en la pasada legislatura con la mediación de Unidas Podemos. Cree que la vicepresidenta ha hecho una promesa “que sabe que no puede cumplir” porque “el PSOE no lo va a permitir” en relación a la aprobación de la reducción de la jornada laboral, a pesar de que el propio presidente se ha comprometido a ejecutarla.

Relata como la situación interna que vive Sumar, con una coalición en la que cada partido reclama su independencia, afecta a la alianza. “ Son 16 partidos que caminan en direcciones muy diferentes”, resume el exvicepresidente que añade a esa problemática el hecho de que Díaz haya “renunciado a liderar su partidito político y haya puesto a personas que no conoce nadie”. Iglesias, muy contundente contra Díaz, cree que “cuando eres incapaz de sacar adelante ninguna iniciativa política, al final es normal que lo único que te quede sea insultar a Carlos Cuerpo”.