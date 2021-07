Roca Rey: «Estoy a favor de que me televisen, pero no quiero aburrir a la sexta vez que me vean»

Al igual que en el ruedo, Andrés Roca Rey tampoco deja indiferente a nadie ante los micrófonos. Al igual que no huye de los pitones de los morlacos, tampoco lo hace de las preguntas espinosas que buscan la polémica. Después de que temporadas atrás comenzase a aparecer en medios generalistas de máxima audiencia como los Informativos de Antena 3 con Vicente Vallés, parece intentar retomar ese ritmo y recolocarse en el foco mediático. O quizás no.

Porque mientras se celebraba su reaparición mediática en esRadio, en esa misma intervención dejaba luces y sombras sobre su disponibilidad para ser retransmitido por televisión. Estas declaraciones justo llegan en un momento en el que los contenidos taurinos recuperan su espacio y audiencia en televisiones autonómicas o de pago, como Movistar Toros. El peruano venía de perdonar la vida a «Cautivo», de Santiago Domecq, en Algeciras. Esta era su primera gran intervención mediática desde su regreso a los ruedos el pasado mayo. Después de una grave lesión y una pandemia Roca ha regresado tan arrollador como de costumbre.

El diestro comenzó explicando cómo un profesional acostumbrado a no para quieto durante seis meses al año, había superado casi dos años sin actuar en Europa. «cuando uno está toreando y está dentro del circuito y no está parando hay veces que no te fijas o no le echas cuentas a cosas que quizá tienen importancia. «Es cuando uno se va cuando se da cuenta de cosas muy importantes», ha asegurado Roca

También contó que se siente especialmente comprometido con los aficionados de su edad, ya que son los responsables de mantener la salud de la Fiesta. Como también quiso tener un recuerdo hacia todos los ganaderos, ya que «ellos son los que peor lo han pasado en esta pandemia». De hecho entre las diversas estrategias para incentivar el crecimiento del público joven, él sugirió estas: «abriendo el abanico de ganaderías y haciendo manos a manos con un porqué y una importancia». También recordó su compromiso el próximo septiembre en Arles, junto a Talavante, ante toros de Adolfo Martín.

Sus frecuentes comparaciones con la verticalidad de José Tomás, también trascienden más allá de lo taurino, ya que al de Lima se le ha acusado de imitar la obsesión del de Galapagar porque sus actuaciones no sean retransmitidas. Sobre este asunto también se ha pronunciado: “No estoy en desacuerdo en que me televisen las corridas de toros, al contrario, creo que en su justa medida es un bien para la tauromaquia porque se puede dar a conocer y es importante en estos momentos del siglo XXI aparecer en la televisión pero como todo en la vida, en su justa medida”. También diferenció al espectador del auténtico aficionado que se desplaza hasta la plaza cada día de una feria. La retransmisiones en televisión tienen que ser algo que al aficionado no tan aficionado, al espectador más que nada, no le aburra a la sexta vez que te vea».