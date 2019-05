Martín Burgos, Moura y Telles, orejas en el denso maratón

Raúl Martín Burgos, Joao Moura hijo y Joao Telles pasearon un trofeo cada uno en el segundo festejo de rejones de este San Isidro. Un espectáculo de maratoniano rodaje, más interesante en su segunda mitad, y marcado por la mansurrona y soso condición de los astados de Los Espartales. El madrileño se había ganado con creces la repetición en este cartel de seis cortando una oreja el año anterior y volvió a gustar en Madrid. Barbeó de lo lindo el tercero, lleno y con volumen, pero lo enceló en los medios en un palmo de terreno con “Balancín”. Ahí salió del letargo de los dos primeros toros la tarde. Después, con “Chambao” estuvo sensacional tanto en las batidas como en las piruetas. Hubo una farpa al violín por los adentros, mayúscula. Tuvo mayor fijeza y codicia que sus hermanos el de Los Espartales, sin ser tampoco un derroche de casta, y eso permitió que Martín Burgos se luciera también con “Mangüara” y el bayo “Apache”, con este de nuevo al violín. Pinchó antes de hundir un rejón trasero entero y cortó una oreja de ley.

Joao Moura hijo también destacó hace un año en el mismo festejo. Se las vio con un quinto sosote que manseó lo suyo como todo el encierro. Pese a ello, logró darle celo y templar su embestida a lomos de “Chequemate”, que lo llevó cosido a la grupa toreando de costado. Después, impactó con “Hostil” ejecutando la “Mourina” -suerte rescatada hace una semana en Lisboa del repertorio de su padre- en dos farpas. La primera, milimetrica. Hubo además dos cortas más en una moneda. A pesar de que se le fue la mano muy abajo en la suerte suprema, paseó su oreja.

El otro trofeo del festejo fue para Joao Telles que gustó un año después de su confirmación en este mismo escenario. Cinceló batidas ajustadas y buen toreo a dos pistas sobre “Ilusionista”. También destacaron varias banderillas al violín con “Histórico”. Pese al pinchazo y a que echó pie a tierra para un golpe de verduguillo le pidieron la oreja, que el palco otorgó.

“Europeo” fue el toro de la confirmación de Roberto Armendáriz. No fue el anhelado para la onomástica. Salió barbeando y buscó saltar al callejón varias veces, fiel al guión de Los Espartales. Se lo dejó crudo con un solo rejón. Muy desentendido, no salió jamás de la querencia y su lidia resultó bastante costosa. Reservón, apretó de lo lindo para dentro. Los instantes de mayor eco llegaron en dos banderillas al quiebro sobre “Farruco”, que no tuvieron continuidad. Pese al sainete con los aceros, saludó por su cuenta una ovación.

Mario Pérez Langa también confirmó y lo hizo con un segundo alto y zancudo, que salió con pies y terminó emplazándose. El jinete maño trató de dar fiesta sobre “Garibaldi” en las batidas, pero fue el par de banderillas cortas a dos manos con “Algemesí” el que calentó al tendido con un toro que tuvo movilidad, pero le faltó clase. El rejón, aunque trasero resultó suficiente. La vuelta al ruedo, como la ovación que forzó, por su cuenta.

Rui Fernandes sorteó un cuarto holgadamente por encima de los 600 kilos. Buscó siempre darle el pecho del caballo con “ElDorado” batiendo muy en corto. También citó a pocos metros en las farpas que colocó sobre “H-Quiebro” con el que templó con pureza toreando a dos pistas. Luego, tres ramos muy reunidos elevaron la intensidad de su obra. Pero marró con rejón y descabello por lo tan sólo saludó una ovación.

Las Ventas (Madrid). 13ª de la Feria de San Isidro. Se lidiaron toros de Los Espartales, de correcta presentación. Mansos y aquerenciados, en general, algunos tuvieron movilidad como 3º y 6º, pero a todos les faltó casta y transmisión.

Raúl Martín Burgos, pinchazo, rejón trasero (oreja).

Rui Fernandes, pinchazo, rejón entero, pie a tierra, dos descabellos (saludos).

Joao Moura hijo, rejonazo infame (oreja).

Joao Telles, pinchazo, buen rejón entero, pie a tierra, descabello (oreja).

Roberto Armendáriz, que confirmó alternativa, cuatro pinchazos, aviso, medio rejón muy bajo, segundo aviso, dos descabellos (saludos).

Mario Pérez Langa, que confirmó alternativa, rejón trasero (vuelta al ruedo por su cuenta).