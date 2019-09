Ureña lo salva con un sobrero de Domingo

En un mano a mano improvisado por baja de Manzanares se quedó la tercera de la Feria de San Mateo de Logroño con dos de los triunfadores de la temporada. Dos toreros con veteranía e historia a las espaldas. Tan distintos como imprevisibles. Bajó la entrada en taquilla respecto a los días anteriores en ese momento en el que estaba todo por venir, y por decir. Ocurrieron cosas, o quisimos creer que iban a ocurrir, como que el primer toro de Cuvillo, de una variada corrida de capa (y hechuras) descolgó desde el principio, aunque también suelto y sin definirse en los primeros tercios, por lo que teníamos dudas cuando llegó el momento final, el de la muleta en este caso de Antonio Ferrera. Salió a relucir un toreo poderoso del diestro extremeño, pero tendiendo a enlazar los muletazos por fuera y así la faena pasó sin gran trascendencia. Una estocada caída nos condujo al silencio.

Cuando Paco Ureña comenzó con estatuarios la faena al segundo la cosa pareció otra, por la emoción y la explosión de los inicios. Luego resultó que fue un suflé que acabó por bajarse antes de encontrar la cima. Movilidad y buen tranco tuvo el toro, pero no llegó a haber comunión entre el ritmo del toro (y sus matices) y el tempo del torero y después se vinieron abajo ambos, como si la historia no estuviera para los dos. Y no estuvo.