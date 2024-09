El 'oro rojo' de las cocinas españolas que actúa como medicina natural para quitar el insomnio

Todavía hay gente que se pregunta: ¿por qué necesitamos dormir?Y es que, a decir verdad, existen animales, como los delfines, que son capaces de pasar mucho tiempo sin dormir sin aparentes consecuencias negativas. Sin embargo, es un hecho contrastado que la mayoría de animales, por supuesto incluidos los seres humanos, quenecesitamos el sueño para que nuestra salud física y psicológica no se vea mermada, y restaurar los recursos energéticos que se consumen durante el día.

Ahora bien, ¿qué pasa si no duermo? Pues bien, más tarde o más temprano el cuerpo y la mente no funcionarán como deben y se resentirán. Pero no solo eso: las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la diabetes, la ansiedad y la depresión están estrechamente relacionadas con el insomnio crónico.

Dicho de otro modo, cuanto más corto sea el sueño, más corta será la vida. En este sentido, hay especias, como el azafrán, muy valorada y utilizada en la cocina de todo el mundo, incluida en la española, pero al mismo tiempo es un remedio de la medicina natural en países como Irán, India, Grecia o China.

El azafrán, un remedio tradicional para combatir la falta de sueño

La ingesta de azafrán es muy bien tolerado por el estómago, a lo que se suma otra gran ventaja: sus principios activos también producen un efecto antioxidante y antiinflamatorio que conceden un extra de protección frente al buen funcionamiento del sistema nervioso central. Así lo afirma el investigador Marcello Soi, autor del libro "Apágate insomnio: la guía definitiva para que nada te quite el sueño".

El también licenciado en Química y Tecnologías Farmacéuticas por la Universidad de Cagliari, señala que el azafrán contiene crocinas que actúan sobre la noradrenalina y el safranal, que tiene afinidad con el receptor del GABA, uno de los principales neurotransmisores implicados en la inhibición del sistema nervioso central y en el descanso.

La activación de los receptores de GABA promueve el sueño, ya que disminuye la excitabilidad del sistema nervioso central al reducir la actividad del sistema simpático, que es el encargado de activar el cerebro y los músculos durante el día. Además, posee efectos muy beneficiosos en los estados de ánimo como la ansiedad, el nerviosismo o el miedo.

El azafrán, obtenido de los estigmas de la flor de Crocus sativus, es muy valorado en el mundo de la cocina por su sabor y aroma, pero también ha sido utilizado desde la antigüedad por sus propiedades medicinales. También se conoce como “oro rojo” gracias a su característico color rojizo y a su elevado valor y exclusividad, pues se trata de una de las especias más caras del mundo debido a la complejidad y el costo de su producción.

Asimismo, contiene componentes como la crocina, crocetina, el safranal o la picrocrocina que lo convierten en un ingrediente interesante para el cuidado de la piel, ya que puede ayudar a protegerla de los daños causados por los radicales libres, reducir la inflamación y mejorar su textura y elasticidad. Además, el azafrán también contiene vitaminas y minerales esenciales que pueden ayudar a mantener la piel sana y nutrida.

¿Cómo tomar azafrán para dormir?

Del mismo modo, en el laboratorio se ha constatado que dos de sus principales activos, la crocina y la crocetina, aumentan el tiempo total del sueño: 14 mg de azafrán dos veces al día durante 28 días produjeron una mejoría en personas con trastorno del sueño tan solo siete días después de comenzar la investigación.