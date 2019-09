Arguiñano carga contra Almas Veganas y “las gallinas violadas”

El cocinero hizo honor al nombre del programa en el que iba a participar y la lió parda. Cristina Pardo se trasladó al País Vasco con el fin de hacerle una entrevista para su programa y no perdió la ocasión de preguntarle por la penúltima polémica: las “gallinas violadas”. Durante este verano un colectivo que responde al nombre de Almas Veganas afirmó que “había que separar en las granjas a los gallos de las gallinas para que los gallos no violen a las gallinas”. Parecía uno de los chistes (malos) de Arguiñano, pero lo decían muy en serio. Pardo le pidió su opinión y el cocinero no se anduvo por las ramas: “A mí me da la risa. Estas son veganas, muy veganas. Estas lo que no saben es que para que haya huevos y para que los huevos fecunden, las gallinas tienen que estar con un gallo. No sé, no vas a hacer ahora pollos in-vitro, o vamos a empezar a hacer”, ha sido su primera conclusión antes de hablar de su ejemplo como padre. Yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa. Tengo seis míos naturales y una adoptada... alguna montadita habremos tenido”.

Arguiñano afirmó que seguiría comiendo huevos. Aunque admitió que los gallos “no van dando besitos, ni hacen manitas porque no las tienen” explicó que las gallinas instintivamente se agachan y levantan el culo. Y cuando no quiere, salen corriendo”.