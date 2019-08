Disney+, dispuesta a dar guerra

Había que sacar pecho, meter aún más miedo a la competencia y trasladar a los potenciales suscriptores –su objetivo es tener 50 millones en cinco años– que la maquinaria está engrasada para el arranque de Disney+ el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Holanda. Y lo han logrado, al menos desde el punto de vista publicitario, ya que el evento D23 Expo ha sido más que una convención ante el torrente de proyectos –valorados en 1.000 millones de euros– que han anunciado. Puede que la sucesora –por la comunión que puede generar entre los espectadores y su espectacular despliegue visual– de «Juego de tronos» esté entre las propuestas de la compañía si se confirma que la calidad del tráiler de «The Mandalorian» no es una anécdota. La serie abre una nueva vía para explorar el universo de la saga de «La guerra de las galaxias» cinco años después del desenlace de «El retorno del Jedi» (1983). El actor chileno Pedro Pascal («Narcos») es Mandalorian y le acompañan en el reparto Nick Nolte, el director Werner Herzog y Giancarlo Exposito, entre otros. «Star Wars» se expande y de qué manera. Se sabía que Diego Luna iba a estar en «Rogue One», pero el cataclismo cinéfilo y seriéfilo ha llegado con el anuncio de que Obi-Wan Kenobi va a tener una serie propia protagonizada por Ewan McGregor. El estreno está previsto para 2020.

Si la franquicia de George Lucas garantiza un nicho de espectadores de proporciones estratosféricas, no lo son menos todas las producciones derivadas del imperio Marvel. Así, hay carta blanca para múltiples producciones como «She Hulk», basada en el cómic de Stan Lee con la versión femenina de color verde. A esta le siguen «Ms. Marvel», el contrapunto del Capitán Marvel; «Moon Knight», basada en otro superhéroe y en la que puede que esté Kit Harington, que pasaría de ser Jon Nieve a encarnar al Caballero luna. Posiblemente el proyecto que se sale más de los patrones de Disney sea «The World According to Jeff Goldblum», una serie fronteriza con el documental en la que se ofrecerá cómo es el mundo según la óptica del actor de «Parque Jurásico» (1993).

Objetivo: los adolescentes

La compañía no quiere descuidar al público infantil y a los maduros nostálgicos con la resurrección de «The Muppets» («Los teleñecos» en castellano). Aún en fase de escritura, la rana Gustavo y la cerdita Peggy reaparecerán en 2020. Disney no se olvida de sus clásicos y les está tuneando para quitarles el olor a naftalina. Hay varias producciones que tienen en su punto de mira a los adolescentes. Once años después recupera «High School Musical: The Musical-The Series» que parte de una idea pelín disparatada, ya que es un híbrido entre la ficción y el falso documental. También van a devolver a la vida casi veinte años después uno de los éxitos de Disney Channel, «Lizzie McGuire». Con ella regresará Hillary Duff («Younger») que se revisitará el personaje que le dio la fama, Lizzie, que ya es una treinteañera que está muy lejos de ser aquella alocada chica de instituto. Con esta tanda de propuestas es evidente que Disney+ va a ser una plataforma de pago que tiene como prioridad contentar a la familia.

Emisión semanal de las series

Disney tiene entre ceja y ceja arrebatarle el cetro a Netflix. Eso aún está por ver pero, para garantizarse el mayor número de fieles, va a segur una estrategia disntinta: en vez de ofrecer desde su estreno todos los capítulos de una ficción los emitirá semanalmente para evitar la fuga de suscriptores.