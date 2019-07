Fallece un técnico de la serie "Titans"

El coordinador de FX de la ficción "Titans", Warren Appleby ha fallecido tras un accidente con un coche involucrado en la preparación de una escena de acción, informa "The Hollywood Reporter". Una pieza del vehiculo se desprendió provocando la tragedia el pasado jueves 18 en una nave destinada a preparar los efectos especiales.

El rodaje de la serie ha sido suspendido durante los dos dias siguientes a la tragedia. En el comunicado de los productores se podía leer lo siguiente "Los productores ejecutivos, así como toda la familia de "Titans", Warner Bros Television Group y DC Universe, quieren expresar su más sentido pésame y nuestro amor y apoyo a la familia y amigos de Warren".

La carrera de Warren Appleby no deja indiferente a nadie, ya que era un experto en efectos especiales con más de 25 años de experiencia profesional. Su carrera se inició como ayudante de FX en la adaptación de los noventa de "Robocop". Con este mismo puesto asistió a películas tan conocidas como "La bendición", "Mirada de ángel" y "Km. 666". Después en el puesto de coordinador y supervisor de efectos especiales en "Asalto al distrito 13", "Repo Men", "La cosa" y las dos entregas de "It". El cine no es lo único que ha tocado ya que trabajo en "Hemlock Grove" y "The Strain".