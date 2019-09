Las lágrimas de Rosa por “Operación triunfo”

Este domingo, Toñi Moreno se reunió con algunas de las concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' en 'Aquellos maravillosos años'. Rosa López, Gisela, Natalia Rodríguez y Geno Machado se reencontraron en el programa de Telemadrid para recordar cómo vivieron su salto a la fama tras la salida de 'OT 1', cómo pasaron de ser jovenes estudiantes a no poder salir a la calle sin guardaespaldas.

Pero en esta etapa de sus vidas, no todo fue positivo. Rosa López ha tenido muchos problemas con su voz a lo largo de su carrera. La ganadora de 'OT 1' ha explicado que tenía firmada una gira por todo el país, por lo que era necesario que su voz estuviese perfecta en cada uno de sus conciertos. Y para ello, contaba con un gran equipo que le ayudaba a cuidar sus cuerdas vocales.

Un miembro del equipo no dejaba de insistir en que fuera un médico a ver a López. Finalmente, un doctor se presentó en el camerino de la cantante antes de su concierto en El Escorial, le pinchó una sustancia que la artista desconocía y desde entonces, cambió su carrera profesional para siempre.

"Me acojoné al ver que ese tío abría el maletón y sacaba un bote con un líquido de colorcillo azul y blanco", ha revelado la extriunfita. "No sabía qué coño era eso, no sé que me pincharon en el culo", ha añadido la cantante. Días después del pinchazo, le salió un quiste por forzar su voz, debido a que se había quedado sin ella.

Nadie sabe exactamente que inyectaron a López: "En la sexta canción ya no podía ni cantar, me terminaba asfixiando", ha confirmado la cantante, que le comenzó ha suceder a partir del tercer concierto. Rosa López continúo así una temporada y tuvo que aislarse temporalmente para recuperarse, algo que afectó negativamente a su trayectoria profesional: "A raíz de eso te quitan la voz y desapareces", ha reconocido.

Sus compañeras quisieron dejar claro que este es un tema del que todos deben ser conscientes: "La gente tiene derecho a saber lo que pasó", a lo que Geno añadió: "Ya no tengo nada que perder". Ambas artistas estaban de acuerdo sobre que lo que le hicieron a su compañera es imperdonable: "Hicieron una auténtica barbaridad... le hacían cantar en tonalidades que no le corresponden... incluso en 'Europe's living a celebration' tenía unas tonalidades que no eran para ella". Rosa López lo confirmó y además, afirmó que "el primer disco fue grabado en unas tonalidades muy altas, en las que tampoco se sentía nada cómoda".