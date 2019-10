Movistar+ suspende el estreno de “Bajo escucha. El acusado”, sobre el crimen de Almonte

Era uno de las propuestas más esperadas de la nueva oferta de contenidos originales de no ficción de Movistar+. Previsto su estreno para ayer, finalmente “Bajo escucha. El acusado” no se emitió. La razón es que el hermano y tío de las víctimas -a Miguel Ángel Domínguez y a su hija María les asesinaron brutalmente a puñaladas, la niña recibió más de cien en abril de 2013- ha publicado en las redes sociales que “la miniserie documental de Movistar de dos capítulos dirigida por Isaki Lacuesta sobre el crimen de Almonte, no cuenta con la autorización de las familias de las dos únicas víctimas asesinadas en este vil crimen. Cualquier intromisión en el honor de las víctimas será denunciada y llevada a los tribunales”. El protagonista último de “Bajo escucha. El acusado” es Francisco Javier Medina, que fue detenido en 2014 y que pasó en la cárcel 3 años hasta que fue declarado inocente.

Movistar+ ha movido ficha y, en un breve comunicado, ha explicado que “ante las declaraciones de familiares de las víctimas, y en virtud de nuestro código editorial, estamos trabajando con Bambú Producciones para aclarar todos los procesos y emitir este contenido próximamente”. Todavía no se ha confirmado la fecha, ya que están haciendo unas últimas comprobaciones del contenido producido en colaboración con Bambú.