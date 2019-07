¿Qué ha sido de los protagonistas del 'Príncipe de Bel-Air'?

Carlton Banks - Alfonso Ribeiro

Tras convertirse en el mejor compañero de aventuras de Will en 'El Príncipe de Bel-Air', cuando la serie finalizó pudimos ver a Alfonso Ribeiro en las series 'In the House', 'NCIS: Los Ángeles' y 'Lark Voorhies'. Se reencontró con Will Smith gracias a 'Wild Wild West', película que su ex compañero protagonizó y en la que él participa en su videoclip. A principios del 2000 dirigió varios episodios de las series televisivas 'One on One', 'All of Us' y 'Cuts'. En 2012 participó en la serie televisiva 'Big Time Rush' durante el episodio "Bel Air Man". Y en 2014, participó y ganó la 19ª temporada de 'Dancing With The Stars'. Más adelante mostró su faceta como presentador en America's Funniest Home Videos.