¿Se agota el éxito de “The Walking Dead”?

'The Walking Dead' estrenó su décima entrega este lunes 7 de octubre. La emisión de estos primeros episodios ha obtenido los datos más bajos de audiencia respecto al inicio de temporada. El primer episodio fue visto por 4 millones de estadounidenses, una cifra bastante inferor a los 6 millones de telespectadores que visionaron el estreno de la temporada 9. Aun así, estos últimos datos siguen siendo bajos en comparación con los 17,3 millones que empezaron a ver la quinta.

Estas cifras, publicadas por Deadline indican la pérdida de interés por la serie. Respecto al público entre 18 y 49 años, han bajado un rating del 1'4%, lo que significa una caída del 44% respecto a la temporada pasada.

Según informa The Hollywoon Reporter, la pérdida del 35% de la audiencia entre 25 a 54 años, está relacionada con la que también han sufrido otros estrenos de temporada: 'This is us', 'The good doctor' y 'Young Sheldon'. AMC considera que esto se debe a que las series ya no sólo pueden verse el día de su estreno, sino que se puede acceder a ellas a través de otras plataformas de streaming. Por lo que los espectadores ya no esperan ansiosos ante la pantalla de sus televisores a que comiencen sus series favoritas. Ahora pueden acceder a ellas desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que ha provocado una audiencia más disgregada.

Hace una semana se produjo el lanzamiento de este primer episodio de la ficción de zombis a través de AMC Premiere (bajo suscripción). Esto también ha podido inlfuir en que muchos de los fans no se molestasen en esperar el día del estreno oficial.

La primera entrega de la serie (2010) obtuvo una audiencia media de 5,24 millones de espectadores, fue a partir de la quinta (14 ,4 millones), cuando los datos empezaron a disminuir. Su audiencia media bajó a 4,9 millones en la novena.