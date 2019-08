Travis Scott sigue volando con su nuevo documental

"Look mom I can fly", el nombre del nuevo documental estrenado por Netflix sobre el rapero Travis Scott, no podia tener un nombre distinto. En tan solo cinco palabras se resume la carrera profesional del cantante a la perfección. Desde sus inicios dando un concierto con tan solo doce años de edad, a estar a punto de ganar un Grammy. Así es este nuevo documental que esta revolucionando a sus fans y todas las redes sociales.

Y es que volar para todo ser humano aún es imposible, menos si te llamas Travis Scott y estas tocando la cima de la fama con los dedos de la mano. Y así se refleja en este documental que se ha estrenado hoy en la plataforma de pago, en el se registra la producción de su álbum "Astroworld" (2018) aunque es tan solo un hilo conductor para ver su progreso en el mundo de la música y la fama, además de acercar más a sus oyentes parte su vida personal.

La película contiene cortes de todo tipo, conciertos en directo, su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl e incluso vídeos caseros de su infancia y cintas en las que se muestra la vida privada de su reciente familia, que la componen la famosa Kylie Jenner y la hija de ambos, Stormi Webster. Las cuales acudieron ayer a la fiesta de la presentación del documental, momentos que compartieron los fans y que se han hecho virales en pocas horas. El filme está dirigido por White Trash Tyler y producida por David Stromberg, Angus Wall y, aunque suene inverosímil, Stormi Webster.