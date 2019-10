La jueza ve indicios de abuso sexual en ‘Gran hermano’: ella estaba inconsciente

Fue en noviembre de 2017 cuando dentro de la casa de ‘GH Revolution’ (la edición 18) se había organizado una gran fiesta con alcohol para los concursantes que terminó de una manera inesperada: dos concursantes salían de la casa.

‘Gran Hermano’ expulsaría a José María, uno de los participantes del programa, por presuntamente haber abusado de una de sus compañeras, Carlota. Ahora, dos años después de la emisión, la magistrada que está detrás del caso señala que las imágenes indican que hay indicios suficientes como para pensar que hubo abuso sexual.

Según El Confidencial, que ha tenido acceso al auto y ha hablado con Carlota, el vídeo de lo ocurrido deja bastante claro que la joven estaba inconsciente cuando el otro concursante tuvo relaciones sexuales con ella debajo del edredón.

“Tengo lagunas mentales de aquella noche. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. (A la mañana siguiente) Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta”, explica la joven al diario.

Carlota, incapaz de pronunciar el nombre de su presunto agresor, pudo comprobar lo que ocurrió en la habitación cuando la organización del concurso le puso las imágenes grabadas más tarde. Ella asegura que la productora del programa le puso las imágenes sin avisar de lo que iba a ver y sin la protección de un equipo de psicólogos.

Mientras esta bomba recorre los medios de comunicación, Telecinco y Zeppelin, productora del programa, siguen sin hacer declaraciones sobre lo que pudo pasar aquella noche como para que nadie entrara en la casa para frenar lo que estaba pasando ante unas cámaras de televisión.