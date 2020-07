Playas para ir con perro: hay más de ochenta donde elegir

Verano es sinónimo de playa. La mayor parte de los humanos sueña con la llegada de sus vacaciones estivales y poder acudir, por lo menos unos días, a disfrutar de arena y mar. En un 24,1% de los hogares españoles hay un perro, según el estudio sobre equipamiento de los hogares realizado por el EGM, y muchos de sus dueños quieren llevarlo a la playa con ellos. Su demanda y su presión han conseguido que en nuestras costas haya más de 80 arenales donde se permite acudir con canes.

Aunque este año con el Covid-19, algunas permanecieron cerradas, casi todas ya están abiertas, pero eso sí con los aforos limitados, igual que el resto de playas para humanos.

Hay que tener en cuenta, que aunque nos guste mucho disfrutar de agua, arena y mar en estos días, para muchos perros ir a la playa no es agradable además de que hay una serie de peligros para ellos que debemos tener en cuenta.

La campaña que inició hace un par de años un ciudadano americano avisando de los peligros de llevar el perro a la playa tras la muerte por intoxicación de agua salada de su golden retriever después de pasar un día de juegos en la costa de Florida levantó todas las alarmas. El Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia (ICOVV), comunidad con mayor número de arenales caninos, ha advertido en diferentes ocasiones de los peligros sanitarios para humanos y animales y la Fundación Affinity en sus “consejos para ir con tu perro a la playa” de la doctora en Veterinaria y máster en Etología, Gabriella Tami, avisa de riesgos para el can como otitis, quemaduras en las almohadillas, problemas gastrointestinales por ingestión de agua salada o arena, picaduras de erizos o medusas, alergias en la piel, corrientes de agua o incluso el tan temido golpe de calor, que los perros pueden sufrir también junto al mar. Aunque nosotros adoremos la playa, puede ser que no siempre sea el mejor lugar para el perro, aunque nada es tan tajante.

Como señala Gabriela Tami, “Hace unos años perros y playas eran conceptos incompatibles en nuestro país”. Pero esto ha ido cambiando. Este verano hay mas de 80 arenales repartidos por nuestra geografía donde canes y dueños disfrutan del mar, muchos de ellos no sin polémica, sobre todo por protestas de vecinos que se sienten “invadidos”. Pero ir a la playa no está exento de riesgos, algunos de ellos fácilmente evitables. Lo primero es prepararnos bien antes de ir y tomar unas medidas preventivas. Según la veterinaria Patricia Icaza, “ir con nuestro can puede ser una experiencia gratificante, pero hay que tomar medidas de prevención para evitar que el animal regrese enfermo y estresado. En la playa se puede jugar con las mascotas, por ejemplo, lanzándoles un balón, esto permite que ellos se mojen un poco, pero el tiempo en el agua debe ser controlado. La permanencia en el agua debe ser de 15 a 20 minutos máximo para evitar lesionar la piel del animal”, matiza. Su compañero de profesión, Boris Ortiz, recuerda ir protegido ante los parásitos. “La alta población parasitaria es un peligro eminentemente”. En este sentido se ha pronunciado el Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV), que avisa de “que no cumplir las normas en las playas para perros puede ocasionar un grave problema de salud pública, tanto para los animales como para las personas”. El ICOVV recuerda que según la OMS, el 24% de la población está infestada por helmintos o gusanos, transmitidos del suelo en parques o plazas y afectando principalmente a los niños y advierte de que “ahora las playas también deben considerarse como áreas de riesgo debido al íntimo contacto con la arena de todos sus usuarios”. Como medidas para evitar la infestación, la comisión veterinaria recomienda “no permitir a los perros pasear sueltos por la playa y, sobre todo, recoger sus heces; así como no caminar descalzo, no acostarse directamente sobre la arena y no ingerirla”. Desde el Colegio de Veterinarios recuerdan la necesidad de desparasitar a las mascotas para evitar una zoonosis. “No ver estos gusanos en las heces no significa que no estén ahí ya que solo se observan cuando el animal está infestado por una fuerte carga”, aclaran. Y recomiendan efectuar estudios epidemiológicos en las playas con el fin de establecer su carga parasitaria y, por lo tanto, su calidad ambiental.

En Affinity, la doctora en Veterinaria y Máster en Etología, Gabriella Tami ha elaborado unos consejos para llevar a los perros a la playa repartidos en tres fases. Antes de ir: meter en la mochila sus papeles, agua fresca y bebedero, premios, juguete que flote, protector solar específico para perros, bolsas para recoger excrementos, protector para almohadillas y alguna sombrilla, ya que el perro necesita mucha sombra. En la playa: buscar un sitio tranquilo, con sombra, tener siempre disponible el bebedero con agua fresca, evitar que corra por la arena caliente, a las horas de más calor estar tranquilo o directamente no ir ya que puede sufrir un golpe de calor aunque esté mojado, recoger las cacas y nunca enterrarlas y vigilar cuando esté en al agua para que no lleve nada en la boca como una pelota, porque eso le hace tragar agua de mar. De vuelta en casa, un buen baño con agua fresca es imprescindible además de revisar las orejas para que no tenga agua ni sal. Pero no sólo la playa es un riesgo para los peludos. La veterinaria Karen Becker de Healthy Pets, alerta de la intoxicación por agua, una dolencia no muy común pero fatal para los canes que se pirran por el agua y por jugar con aspersores o mangueras. “Esta intoxicación provoca hiponatremia, una disminución peligrosa de los niveles de sodio al entrar más agua al cuerpo de la que puede procesar. Los síntomas son tambaleos, vómito, encías pálidas y pupilas dilatadas; en los casos graves, puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte. La intoxicación por agua es una emergencia médica y los perros podrían no sobrevivir incluso hasta si llegan a recibir un tratamiento veterinario agresivo”.

Listado de playas caninas para el verano 2020 realizado por redcanina:

CATALUÑA

- Gerona

Playa de La Rubina, (Empuria Brava): Fue la primera playa para perros de España, y repite este verano 2020. Playa de arena fina y aguas cristalinas, ideal para disfrutar de unas divertidas vacaciones junto a tu perro. Zona Canina de Playa Els Griells (l’Estartit). Pequeña zona acotada situada justo enfrente de un camping. Es un pequeño tramo que no supera los 600 metros cuadrados. Playa del Rec del Molí (l’Escala). Bonita playa de fina arena ubicada en plena naturaleza. Playa de Sant Jordi (Llançà). Se trata de una pequeña cala de arena y grava situada en la Costa Brava Norte, muy cerca de la frontera con Francia. Playa de las Barcas (Colera). Situada junto a la frontera de Francia, pequeña playa de arena y grava. Playas Port de la Vall y Playa de la Ribera (Port de la Selva). Se trata de 2 espacios caninos bien delimitados con señales verdes).

- Barcelona

Cala Vallcarca, en Sitges. Ubicada entre Sitges y Castelldefells. Se trata de una playa natural, carente de servicios Playa de Llevant en Barcelona. Unicamente disponible en la temporada de baño Playa de Les Salines, en Cubelles. Situada junto a una central térmica y formada por piedra y arena. Playa Canina de Pineda de Mar. Su suelo es de arena fina, ideal para el disfrute de bañistas y perros. Playa para perros en El Masnou-Montgat. Formada por arena fina y junto a la vía del tren, tiene uno 400 metros lineales de costa. Playa La Picòrdia, en Arenys de Mar. De momento, únicamente pueden entrar los perros censados en el ayuntamiento de Arenys de Mar. En las demás playas de la ciudad (La Musclera, Cavaió y Playa de les Roques d’en Lluc) está permitido ir con perros (de cualquier lugar) de 20h a 8 de la mañana.

- Tarragona

Bon Caponet y Cala del Cementiri (Ametlla de Mar). Se trata de 2 pequeñas calas de roca y piedras. Playa la Platjola (Alcanar). Formada por cantos. Playa La Balsa de La Arena (Delta del Ebro). No tiene servicios. La Playa de la Riera d’Alforja (Cambrils). Playa de piedra ubicada en la desembocadura de la Riera. Su suelo es de piedras, así que llévate tumbonas o colchonetas (…Sí, también para tu perro) Playa Punta del Riu (Mont-roig del Camp). Con suelo de arena fina y aguas tranquilas, es ideal para toda la familia. Cala de la Torrota (Roda de Berà). Pequeña y de difícil acceso formada por roca y arena

COMUNIDAD VALENCIANA

- Alicante

Caleta dels Gossets (Santa Pola). Su suelo es de roca y arena fina. Playa Punta del Riu (Campello). De cantos rodados. Playa Barranc D’Aigües (Campello). De difícil acceso y muy tranquila.. Playa Vilera del Xarco (Villajoyosa). Pequeña cala de piedras y difícil acceso. La Playa de Agua Amarga (Alicante). Únicamente en la temporada de baño podrás tiene. Playa de la Escollera Norte (Dénia). Ocupa una pequeña zona repleta de algas. Playa Mar y Montaña (Altea). Pequeña y tranquila playa de piedras. Punta Margalla y Cala del Moro (Torrevieja). Se trata de 2 tramos de litoral situados muy cerca del casco urbano de la localidad. Cala Les Urques (Calpe). Pequeña playa salvaje de suelo..

- Valencia

Playa de Pinedo (Ciudad de Valencia). Ubicada junto al puerto de Valencias. Playa de La Torreta – Santa Elvira (El Puig Es mucho más tranquila que la de Pinedo, y carece de servicios. Playa canina de Alboraya. De reducido tamaño.

- Castellón

Playa de Les Llanetes (Vinarós). De piedra y grava.. Playa de Aiguaoliva (También en Vinarós). Está formada por pequeñas piedras. Playa L’Estany, en Punta Capicorb (Alcossebre). Es una playa salvaje de baja ocupación. Playa Belcaire (Móncófar). De grava y arena. Playa El Barranquet (Benicarló). De unos 300 metros de arena.

ANDALUCÍA

- Málaga

Playa de Arroyo Totalán en Málaga. Playa de piedras situada junto a la cementera entre la ciudad de Málaga y Cala del Moral.. Playa del Castillo, en Fuengirola. Su suelo es de arena fina, y de reducido tamaño. Playa de Piedra Paloma, en Casares. Tranquila playa de arena y piedras. Playa Canina de Torre del Mar. Equipada con un parque canino Playa El Pinillo, en Marbella. Playa de Ventura de Mar, en Marbella. Se trata de 2 pequeñas zonas de playa. Playa canina de Torrox. Ocupa 300 metros y se encuentra junto al faro de la localidad. Benalcan, en Benalmádena. Formada por roca y arena situada al sur de la localidad.

- Almería

Playa de la Rana, en Adra. Su suelo es de pequeñas piedras.

Granada

Playa El Cable, en Motril. Abierta a Los perros desde el 3 de Julio.

Cádiz

La Zona canina de Playa de Camposoto, San Fernando. Su lejanía desde el parking y su difícil acceso a pie, hacen de esta playa canina una auténtica pesadilla para usuarios con perro. Playa de la Concha, en Algeciras. Pequeña playa de arena.

- Huelva

Playa El Espigón, en Huelva. De arena fina y carente de servicios. Playa de la Gola, en Isla Cristina. De arena dorada y fina, pero sus aguas no son aptas para el baño. Playa Canina de Santa Pura, en Lepe, de fina arena y aguas cristalinas

- Córdoba

Playa de Valdearenas, en Iznájar. El Ayuntamiento ha creado 2 espacios caninos en el embalse que lleva su nombre.

MURCIA

-Murcia

Playa de Las Moreras, Mazarrón. Arena dorada y pequeñas piedras. Playa del Gachero, Mazarrón. Pequeña playa urbana de piedra y arena dura. Playa de Cobaticas, Mazarrón. Playa de piedra y poca arerna. Playa de La Cañada del Negro, y Cala de Mijo, muy criticada por su mal estado. Playa La Calera, en Cartagena. De roca y arena gruesa situada al sur de la ciudad.

GALICIA

- Pontevedra

Playa de O Espiño y Playa O Portiño, las 2 junto al puerto deportivo de San Vicente do Mar, O Grove. Playa da Cunchiña en Cangas. Playa de Cesantes y Chapela, en Redondela. Playa O Castelete, en Vilagarcía de Arousa. Pequeña playa no muy limpia, y situada junto a la carretera. A Foz y A Calzoa, en Vigo. Se encuentran juntas.

- Coruña

Playa del Arenal (Pobra do Caramiñal). Pequeña zona acotada que ocupa los últimos 300 metros del sur de la playa. Playa canina de Ares. La zona canina ocupa los últimos metros de la playa, los que lindan con Club Nautico.

- Lugo

Punta Corveira (Barreiros). formada por roca y arena, y de difícil acceso.

ASTURIAS

- Asturias

Playa de El Rinconín, en Gijón. Se trata de una playa urbana. Cala Saliencia, en Cudillero. Playa pequeña y de acceso complicado. Playa canina de Cambaredo, en El Franco.. Se accede a ella a pie por un sendero peatonal de 130 peldaños. Playa del Sablón, en Bayas, Castrillón. Playa virgen ideal para los amantes de la naturaleza.

CANTABRIA

- Cantabria

Playa La Maza, en San Vicente de la Barquera. Playa semiurbana situada en la ría de Oyambre. Playa La Riberuca, en Suances. Es una playa urbana que tiene una longitud de 800 metros. Playa Arcisero, Muelle Oriñón y Cala Cargadero Mioño, pertenecientes las 3 al Ayuntamiento de Castro Urdiales. Playa el Puntal, en Somo. Se trata de una extensa zona de arena. Arenal del Jortín, en Soto de la Marina, Bezana.. Playa de Helgueras, Noja. Zona de 800 metros formada por roca y fina arena dorada.

PAÍS VASCO

Están prohibidas por ley

BALEARES

- Mallorca

Playa de Llenaire (Port de Pollença) Playa de Na Patana (Santa Margarida) Playa de Es Carnatge (Palma de Mallorca) Se permite el baño y la libre circulación de los perros Cala Blanca (Andratx). Cala dels Gats, en Costa de la Calma (Calvià) Punta des Marroig, en Palmanova (Calvià) Playa Sa Marjal, en Son Servera

- Menorca

Cala Binigaus Los perros deben ir atados, y Cala Fustam

- Ibiza

2 pequeñas Calas de Santa Eulària del Riu: zona de Es Viver, con acceso por calle Quartó de Balanzat.

ISLAS CANARIAS

- Gran Canaria

Los Cuervitos (Agüimes) Tres Peos (Agüimes) Playa de Bocabarranco (Las Palmas de Gran Canaria)

- Tenerife

Playa El Puertito (Güimar). La zona más próxima al Club Náutico. El Callao / Las Bajas (Arona) El Confital/Playa del Horno (Granadilla de Abona)

- La Palma

Playa de Los Guirres / El Volcán / Playa Nueva, Tazacorte.

- Lanzarote