Brindos Lac & Château: Música, bienestar y gastronomía a orillas del agua

Disfrutar de un concierto al aire libre, probar una cocina llena de sabor local o regalarse un retiro de bienestar son planes que siempre resultan apetecibles, pero que en estas últimas semanas del verano resultan aún más irresistibles. Y no hay lugar mejor para vivirlos que Brindos Lac & Château, un castillo a orillas del lago de Anglet que se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan calma y descubrimientos en el País Vasco francés. Es, además, el lugar ideal para hacer una pausa y recargar energías antes de retomar la rutina.

Habitación de Brindos Lac & Château con vistas al lago Brindos Lac & Château

Este establecimiento cuenta con una oferta incomparable, que combina música, gastronomía y bienestar en un entorno natural único.

La Guinguette de Brindos: cita en el embarcadero

Los jueves y viernes al atardecer, de 19:00 a 21:00 h, el embarcadero se transforma en La Guinguette de Brindos, un espacio relajado donde la música en directo, los cócteles caseros y las tapas se disfrutan frente al agua en un ambiente animado y acogedor.

Embarcadero de Brindos Lac & Château Brindos Lac & Château

Nueva carta en el restaurante del castillo

Al mismo tiempo, el restaurante estrena una propuesta luminosa que celebra ingredientes llenos de sol, procedentes directamente de productores locales. En ella destacan los tomates de Marmande, la tarta de atún rojo del Golfo de Vizcaya o la refrescante stracciatella helada, que se pueden saborear tanto en el elegante comedor como en la terraza frente al lago.

Restaurante de Brindos Lac & Château Brindos Lac & Château

Programas de bienestar y retiros exclusivos

El capítulo del bienestar ocupa también un lugar esencial. Durante agosto, las sesiones de pilates continúan por las mañanas bajo la pérgola, abiertas a todo el público –incluidos visitantes externos– por 15 € por sesión, para quienes deseen regalarse un momento de relajación en plena naturaleza.

Sesiones de pilates en Brindos Lac & Château Brindos Lac & Château

A ello se suma la colaboración con la firma francesa Equatoria, que ofrece tratamientos elaborados íntegramente en Francia y respetuosos con el cuerpo y el planeta.

Bienestar en Brindos Lac & Château Brindos Lac & Château

Como gran novedad de la temporada, Brindos lanza sus retiros exclusivos de bienestar, con programas personalizados de 4 o 7 días –Detox, Armonía o Deporte– pensados para desconectar, cuidarse y reconectar consigo mismo en un entorno privilegiado.