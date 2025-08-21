Grand Hyatt Barcelona: un verano en una programación activa de gastronomía, música y bienestar

Grand Hyatt Barcelona ha diseñado para este verano una agenda continua que transforma sus espacios en puntos clave para la vida social y gastronómica de la ciudad. Con propuestas diferenciadas para cada momento del día y de la semana, el hotel ofrece servicios propios de un alojamiento de alta gama a la vez que se posiciona como destino autónomo para residentes y visitantes.

Uno de los ejes principales de esta programación es Sofía Bar & Tapas, que durante el verano amplía su horario y contenido con una carta basada en cocina mediterránea y técnicas contemporáneas.

Interior Sofía Bar & Tapas

Las tapas, pensadas para compartir, mantienen una línea clara en cuanto a producto y ejecución. Entre las más destacadas se encuentran el vitelo tonnato, los calamares a la plancha, el pulpo a la gallega y la esqueixada de bacalao. La propuesta se completa con cócteles diseñados para acompañar la carta, y con eventos como Mextiza, el «afterwork» de los jueves en colaboración con Patrón Tequila. Esta cita combina cena temática, coctelería y música en directo, incluyendo mariachis en fechas puntuales, y consolida el espacio como una opción estable de ocio gastronómico entre semana.

Gastronomía Sofía Bar & Tapas

Sofía Bar & Tapas: recetario mediterráneo con vocación urbana

Comoquiera, el Sofía Bar & Tapas merece un comentario aparte más allá de destacar los platos aludidos, por combinar a la mil maravillas una carta de referencias tradicionales del recetario mediterráneo con una ejecución actual. Su apartado de entrantes comienza con clásicos como el pan de cristal con tomate o una selección de aceitunas, y evoluciona hacia elaboraciones más técnicas como el matrimonio de anchoas y boquerones con citronette de menta o la gilda con aceite de pimentón. Las ostras del Delta del Ebro se ofrecen al natural o acompañadas con salsa de yuzu o chalota y vinagre de vino, abriendo una línea más atlántica dentro de la carta.

Como si fuera ir de capítulo en capítulo leyendo un libro, en el de la charcutería destacan la tabla de embutidos ibéricos (lomo, salchichón y chorizo) y el jamón ibérico cortado a mano. La tabla de quesos catalanes se acompaña de un chutney casero, y qué decir de sus croquetas, bravas con alioli, ensaladilla rusa con gambas de cristal… Tortillas, ensaladas, carnes como el entrecot de ternera al grill con patatas fritas y salsa chimichurri, o la hamburguesa a la brasa de 180 g de raza autóctona con queso cheddar, bacon y salsa casera, la cazuela de mejillones con ajo, tomate, lima y albahaca, o el pulpo a la gallega… Más y más delicias que se completan con arroces (uno con pulpo y butifarra, y otro vegetal), más unos postres inmejorables, como la tarta de Santiago con vino dulce, o el flan de mató con miel e higos secos.

Hotel «filosófico» con música house

La carta de Sofía Bar & Tapas asegurará al comensal una experienciareconocible y sólida, pensada para funcionar tanto para un almuerzo informal como para una cena completa, y como decimos, en el mejor ambiente posible, tanto interior como en terraza. Por otra parte, tenemos en el mismo hotel el café Philosofia, que ofrece un brunch diario de 11:00 a 14:00 h durante los meses de verano. La carta alterna clásicos internacionales como los huevos benedictinos o los pancakes, con platos más próximos al vermut barcelonés, creando una oferta híbrida adecuada para un público diverso.

Gastronomía Sofía Bar & Tapas

Pero vayamos hasta arriba del todo del imponente edificio que acoge el hotel Hyatt. En la azotea se ubica Maymanta, que acoge los domingos por la tarde Pachamama, una propuesta que integra cocina peruana con sesiones de música afro-house y latin-house. La carta de piscos refuerza la identidad del espacio, que actúa como cierre de semana en un entorno con vistas y con un ambiente cuidado pero accesible. La noche de los viernes está reservada a Leña by Nights, la versión estival del restaurante de brasas del Grupo Dani García. De 21:00 a 02:00 h, el restaurante mantiene su enfoque centrado en el producto, con una carta de carnes a la brasa servidas.

Terraza Sofía Bar & Tapas

Además, durante el día, el Pool Bar funciona como punto de encuentro junto al agua para quienes buscan un plan más relajado. A una carta sencilla, de platos frescos y directos, se suman sesiones de DJ los fines de semana entre las 14:00 y las 17:00 h, configurando un ambiente continuo que enlaza la jornada de piscina con la tarde. A lo cual se suma Oasis Wellness & Spa by Natura Bissé, que proporciona un circuito de spa de 90 minutos con acceso al solárium y servicio de mocktail, junto con tratamientos rápidos como el Ritual Glow (20’), Happy Feet (30’) o el tratamiento facial con vitamina C+C (60’), entre otros. Los sábados por la noche, se programa un circuito especial con velas y cava en tres franjas horarias, a un precio cerrado, con descuento para huéspedes. ¿Qué más se puede pedir a un establecimiento hotelero en las calurosas semanas de verano barcelonés?