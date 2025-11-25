Araia: un refugio gastronómico en el barrio de Chamberí

Desde su apertura en 2022, Araia se ha convertido en uno de esos restaurantes que cautivan al comensal con una propuesta deliciosa, distinta, original y desenfadada. Nadie sale indiferente de este establecimiento. Ubicado en Chamberí, apuesta por una cocina mediterránea reinterpretada a través de culturas imaginarias que permiten jugar con sabores, texturas y técnicas sin caer en clichés. Esta identidad, construida paso a paso, ha consolidado a Araia como un proyecto singular dentro de la escena gastronómica madrileña.

Este proyecto nació de la mano de Pedro Aijón, quien más tarde unió su visión a la de Matt Galle y del chef Mauricio Chavarro (con experiencia en Alabaster, A’barra y Nakeima). Juntos han dado forma a una propuesta que conserva la esencia del proyecto original: crear un mapa culinario imaginario dividido en tres culturas ficticias, cada una con un carácter diferente. Estas inspiraciones mediterráneas aportan perfiles de sabor herbáceos, cítricos, marinos y ahumados, y sirven como punto de partida para una cocina libre y coherente.

La nueva temporada trae platos que amplían ese universo propio. Entre las novedades destacan las Koftas de picaña madurada con puré de chirivías y mole Mediterráneo, una interpretación que mezcla técnica y personalidad con gran equilibrio. También sobresalen los Langostinos con suquet de tamarindo y vainas verdes, un plato que combina frescura, dulzor y fondo marino de forma muy armoniosa.

Gastronomía de Araia Restaurante Araia

Sus grandes clásicos

Junto a estas nuevas creaciones, Araia mantiene algunos de sus grandes clásicos. El Tershi de calabaza asada, preparado con miel, harissa, za’atar y pan lagana, continúa siendo uno de los platos más celebrados por los comensales. Lo mismo ocurre con el Sish Kebab de cordero, acompañado de pistachos, tzatziki de kéfir y piparras, que resume a la perfección el espíritu de la casa: reinterpretar sin perder el sabor.

Sish Kebab de cordero Restaurante Araia

La carta de vinos también refleja esa voluntad de explorar. Incluye una selección cuidada de rosados, naranjas, tintos y espumosos procedentes de España, Italia, Francia, Grecia, Eslovenia y Croacia. Más que una colección extensa, se trata de una elección pensada para acompañar y realzar la propuesta gastronómica del restaurante.

El interiorismo, desarrollado junto al estudio 83 Estudios, completa la experiencia. El espacio mezcla materiales naturales con la finalidad de evocar una geografía misteriosa y recrear la sensación de adentrarse en una caverna abierta al mar. Las paredes de tonalidades terrosas recuerdan a los acantilados erosionados por el viento y el agua, mientras que los detalles marítimos (cordajes, maderas lavadas y elementos náuticos) aportan un aire atemporal, como si el lugar hubiera sido descubierto tras siglos sumergido en el imaginario colectivo.

Interior de Araia Restaurante Araia

Cada rincón ha sido pensado para estimular los sentidos: el murmullo sutil de las olas y el rumor del viento se integran como banda sonora envolvente, mientras que las texturas naturales (piedra, lino, madera y cerámica artesanal) crean un ambiente táctil y sensorial. Todos estos detalles, junto a una iluminación suave y cálida, consiguen crear una atmósfera acogedora que encaja con la filosofía del proyecto: cocinar desde la calma, la coherencia y la imaginación.

Araia es un lugar donde la creatividad busca construir un relato propio. Un restaurante que ha sabido encontrar su voz a través del producto, la técnica y un Mediterráneo inventado. En Chamberí, donde la oferta es amplia y variada, este espacio destaca por personalidad y por una propuesta que crece con cada nueva temporada.

Datos de interés

Araia

C/ de Murillo, 3, Chamberí, 28010 Madrid

Tel.: 610 86 95 37

araia.es · @araia_restaurante