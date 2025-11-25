Gastronomía
Araia: un refugio gastronómico en el barrio de Chamberí
Una propuesta deliciosa que mezcla tradición mediterránea e imaginación culinaria para crear un universo propio, lleno de sabor y sensibilidad
Desde su apertura en 2022, Araia se ha convertido en uno de esos restaurantes que cautivan al comensal con una propuesta deliciosa, distinta, original y desenfadada. Nadie sale indiferente de este establecimiento. Ubicado en Chamberí, apuesta por una cocina mediterránea reinterpretada a través de culturas imaginarias que permiten jugar con sabores, texturas y técnicas sin caer en clichés. Esta identidad, construida paso a paso, ha consolidado a Araia como un proyecto singular dentro de la escena gastronómica madrileña.
Este proyecto nació de la mano de Pedro Aijón, quien más tarde unió su visión a la de Matt Galle y del chef Mauricio Chavarro (con experiencia en Alabaster, A’barra y Nakeima). Juntos han dado forma a una propuesta que conserva la esencia del proyecto original: crear un mapa culinario imaginario dividido en tres culturas ficticias, cada una con un carácter diferente. Estas inspiraciones mediterráneas aportan perfiles de sabor herbáceos, cítricos, marinos y ahumados, y sirven como punto de partida para una cocina libre y coherente.
La nueva temporada trae platos que amplían ese universo propio. Entre las novedades destacan las Koftas de picaña madurada con puré de chirivías y mole Mediterráneo, una interpretación que mezcla técnica y personalidad con gran equilibrio. También sobresalen los Langostinos con suquet de tamarindo y vainas verdes, un plato que combina frescura, dulzor y fondo marino de forma muy armoniosa.
Sus grandes clásicos
Junto a estas nuevas creaciones, Araia mantiene algunos de sus grandes clásicos. El Tershi de calabaza asada, preparado con miel, harissa, za’atar y pan lagana, continúa siendo uno de los platos más celebrados por los comensales. Lo mismo ocurre con el Sish Kebab de cordero, acompañado de pistachos, tzatziki de kéfir y piparras, que resume a la perfección el espíritu de la casa: reinterpretar sin perder el sabor.
La carta de vinos también refleja esa voluntad de explorar. Incluye una selección cuidada de rosados, naranjas, tintos y espumosos procedentes de España, Italia, Francia, Grecia, Eslovenia y Croacia. Más que una colección extensa, se trata de una elección pensada para acompañar y realzar la propuesta gastronómica del restaurante.
El interiorismo, desarrollado junto al estudio 83 Estudios, completa la experiencia. El espacio mezcla materiales naturales con la finalidad de evocar una geografía misteriosa y recrear la sensación de adentrarse en una caverna abierta al mar. Las paredes de tonalidades terrosas recuerdan a los acantilados erosionados por el viento y el agua, mientras que los detalles marítimos (cordajes, maderas lavadas y elementos náuticos) aportan un aire atemporal, como si el lugar hubiera sido descubierto tras siglos sumergido en el imaginario colectivo.
Cada rincón ha sido pensado para estimular los sentidos: el murmullo sutil de las olas y el rumor del viento se integran como banda sonora envolvente, mientras que las texturas naturales (piedra, lino, madera y cerámica artesanal) crean un ambiente táctil y sensorial. Todos estos detalles, junto a una iluminación suave y cálida, consiguen crear una atmósfera acogedora que encaja con la filosofía del proyecto: cocinar desde la calma, la coherencia y la imaginación.
Araia es un lugar donde la creatividad busca construir un relato propio. Un restaurante que ha sabido encontrar su voz a través del producto, la técnica y un Mediterráneo inventado. En Chamberí, donde la oferta es amplia y variada, este espacio destaca por personalidad y por una propuesta que crece con cada nueva temporada.
Datos de interés
Araia
C/ de Murillo, 3, Chamberí, 28010 Madrid
Tel.: 610 86 95 37
araia.es · @araia_restaurante
