¿Es mejor bajar del avión el primero o el último? Esto dicen los auxiliares de vuelo

El desembarque es la última prueba de paciencia de cualquier vuelo, porque media cabina está de pie en el pasillo, los portaequipajes atascados y un goteo de filas que avanza a distinta velocidad según el aeropuerto, la puerta y el tipo de avión. Tripulantes y personal de tierra coinciden en algo básico: la opción ideal depende de tu asiento, tu equipaje y tus tiempos al llegar. Aun así, hay escenarios en los que conviene apurarse… y otros en los que esperar juega a tu favor.

Cuándo conviene salir de los primeros

Si llevas conexión ajustada, cita a la llegada o transporte con horario cerrado, cada minuto cuenta. Estar en filas delanteras y sentado en pasillo te dará ventaja real: serás de los primeros en ponerte en marcha y recuperarás antes tu equipaje de mano (sobre todo si lo colocaste encima de tu propia fila). También compensa salir pronto cuando el avión estaciona en remoto y te llevan en autobús: colocarte cerca de la puerta del bus suele traducirse en salir antes hacia pasaportes o recogida de equipaje. En vuelos muy llenos, salir rápido reduce el riesgo de quedarte bloqueado por pasajeros que aún están bajando bultos o buscándolos varias filas atrás.

Cuándo tiene sentido esperar al final

Si no tienes prisa (o viajas solo con un artículo que va bajo el asiento), dejar que el pasillo se vacíe evita el estrés del "embudo" y te permite recuperar tus cosas con calma y sin empujones. Para personas a las que agobian los espacios saturados, quedarse sentado hasta que el flujo avance es, de hecho, más cómodo y seguro. Además, si facturaste maleta, llegar el primero a la cinta no te garantiza salir antes del aeropuerto: a menudo quien desembarca sin prisas llega cuando ya hay movimiento en el carrusel y espera menos tiempo de pie.

Cómo decidir (según los auxiliares)

Piensa en tres variables antes de que suene la señal del cinturón: tu tiempo de llegada, tu configuración de asiento y tu equipaje. Si necesitas ir de prisa y llevas maleta de mano, prepara chaqueta, móvil y documentos antes de llegar a la puerta para no frenar a tu fila. Si prefieres esperar, quédate sentado hasta que el pasillo esté libre y recoge tu bulto sin prisas.

Un recordatorio de cabina que siempre agradecen las tripulaciones: permanece sentado hasta apagar la señal de cinturón, deja pasar a quien sí va a perder una conexión (suele avisarlo la tripulación) y, si guardaste tu maleta lejos de tu asiento, avanza solo cuando la fila corra para no bloquear el pasillo. Con esas reglas básicas, tanto salir el primero como el último puede ser la mejor decisión, según tu vuelo, tu asiento y, sobre todo, tu tranquilidad.