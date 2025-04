Disneyland Paris desvela nuevos detalles de su transformación: atracción sorpresa, nuevo espectáculo nocturno, una reapertura el 15 de mayo y mucho más

Disneyland Paris acaba de cumplir 33 años y para celebrarlo "el lugar donde los sueños se hacen realidad" ha desvelado nuevos detalles e imágenes inéditas de las próximas novedades que se avecinan en su proceso de ampliación y transformación "sin precedentes". El segundo parque del complejo está experimentando una gran expansión y adoptando una nueva visión creativa y cuando su nueva tierra temática World of Frozen abra sus puertas en 2026, el parque, que durante tanto tiempo ha sido conocido como Walt Disney Studios, pasará a llamarse Disney Adventure World. Hace pocos meses el parque temático más visitado de Europa inauguró además su nuevo espectáculo nocturno Disney Tales of Magic, frente al mítico castillo de la Bella Durmiente.

El renovado Studio 1 pasará a ser el nuevo World Premiere desde el 15 de mayo Disney

Con las obras de construcción en pleno apogeo, el primer hito importante tendrá lugar el próximo 15 de mayo con la apertura de World Premiere, la puerta de entrada a los mundos actuales y futuros de Disney Adventure World. Asimismo, se han dado a conocer nuevos detalles sobre la próxima tierra temática de la película El Rey León, y también se añadirá a Adventure Way una nueva atracción familiar inspirada en la película Up de Pixar, lo que "elevará la experiencia exponencialmente". Y las novedades no acaban aquí, el Resort también ha anunciado u n a importante remodelación en uno de sus 7 Hoteles, el Disney Sequoia Lodge -un lugar emblemático inspirado en la admiración de Walt Disney por la naturaleza-, además de revelar la fecha de apertura de reservas de los nuevos bungalows del Disney Davy Crockett Ranch, que estarán disponibles después del verano de 2025. Por último, en Disney Village, una LEGO Store completamente reimaginada y una tienda dedicada por completo a la decoración Disney para el hogar, están a punto de abrir sus puertas.

World Premiere: la puerta de entrada a Disney Adventure World

Conocido como Studio 1 desde la creación del Parque Walt Disney Studios en 2002, este espacio ha experimentado una retematización, evolucionando de un lugar que solía estar inspirado en el backstage y sets de realización de películas, a World Premiere, un lugar único que, a partir del 15 de mayo, transportará a los visitantes al corazón de un glamuroso estreno de una película de Hollywood. La exclusiva decoración, los espacios renovados y el nuevo argumento sumergirán a los visitantes de todas las edades en un auténtico bulevar de Hollywood, reconocible por sus palmeras, sus variados estilos arquitectónicos, las icónicas estrellas en el suelo y los guiños a sus famosos cines.

World Premiere transportará a los visitantes al corazón de un glamuroso estreno de una película de Hollywood

En World Premiere, los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de experiencias, como el restaurante Hollywood Gardens, un nuevo espacio gastronómico que ofrecerá deliciosas opciones de servicio rápido. También se ofrecerá una gran variedad de snacks y bebidas para llevar en el quiosco Searchlight. Y para los amantes de las compras, Mickey's of Hollywood Boutique se convertirá en una parada obligatoria, inspirada en los clásicos grandes almacenes americanos de los años veinte.

Una vez fuera del edificio, los visitantes llegarán al corazón de World Premiere Plaza, una zona increíble que reúne varios teatros, como Studio Theater, Studio D y Animagique Theater, donde se representan a diario numerosos espectáculos que celebran las historias de Disney Animation y Pixar. Seguidamente, podrán descubrir mundos totalmente inmersivos, que les situarán en el corazón de sus historias favoritas de Disney, Marvel y Pixar. "A medida que nuestro segundo parque continúa su transformación, estamos orgullosos de desvelar nuestro próximo hito con la apertura en unas semanas de World Premiere. Como parte del plan de inversión de 2.000 millones de euros anunciado en 2018, seguimos reinventando este parque con una nueva visión creativa. Al final de su viaje de expansión -que incluye la apertura de Adventure Way, Adventure Bay y World of Frozen en 2026, y más tarde una tierra temática de El Rey León- habremos reimaginado más del 90% de la oferta del parque desde su debut en 2002, y casi duplicado su superficie para convertirse en una experiencia imprescindible", señala Natacha Rafalski, Presidenta de Disneyland Paris.

Nueva zona de World of Frozen en Disneyland Paris Disney

Obras de World of Frozen para recrear el Reino de Arandelle Disneyland Paris

World of Frozen, el Mundo de Frozen, abrirá sus puertas en 2026 y sumergirá a los visitantes en el corazón del Reino de Arendelle. Esta nueva zona ultima los preparativos de la Montaña del Norte, que ocupará un lugar destacado y tendrá una altura de 36 metros. Además, albergará una atracción totalmente nueva que llevará a los visitantes en un viaje junto a Anna y Elsa. Esta nueva zona ofrecerá también experiencias inmersivas en tiendas y restaurantes, así como la oportunidad de conocer en persona a las famosas hermanas en un encuentro inolvidable.

Además, se estrenará un nuevo e impresionante espectáculo nocturno en el lago central. Las orillas a lo largo de Adventure Bay y The Regal View Restaurant & Lounge serán los lugares perfectos para admirar la impresionante combinación de pantallas acuáticas, fuentes, efectos especiales e innovadoras coreografías de drones que cobrarán vida por la noche. Los equipos de entretenimiento de Disneyland Paris ya han comenzado a realizar pruebas para preparar esta innovadora experiencia.

Nueva atracción inspirada en la película Up Disneyland Paris

«¡La aventura nos espera!»: esta famosa frase de Up, de Disney-Pixar, resonará entre los visitantes de Disney Adventure World cuando suban a un carrusel volador que girará en el aire, ofreciendo una espectacular vista aérea del Parque. Combinando el encanto de las atracciones familiares con el colorido mundo de Up, esta nueva experiencia será la primera atracción inspirada en esta película en un Parque Disney. Estará situada frente a Raiponce Tangled Spin, otra atracción a la que ya se está dando vida en el corazón de Adventure Way, inspirada en el mundo mágico de la película Enredados y la princesa Rapunzel. La construcción de esta nueva atracción familiar de Up y su jardín temático comenzará a finales de 2025, llevando las experiencias familiares que se ofrecen en Adventure Way hasta nuevos horizontes tras la apertura de World of Frozen.

Con jardines temáticos inspirados en Enredados, de Disney Animation, y Toy Story, de Pixar, Adventure Way se ha concebido como una intersección entre la parte delantera del Parque -formada principalmente por Marvel Avengers Campus y Worlds of Pixar- y las futuras tierras inspiradas en Frozen y El Rey León. En este lugar atemporal, los visitantes podrán relajarse y soñar despiertos antes de sumergirse en un viaje al corazón de las historias Disney. Adventure Way también albergará The Regal View Restaurant & Lounge, un elegante restaurante donde los visitantes podrán conocer a las Princesas Disney y contemplar el nuevo e impresionante espectáculo nocturno que iluminará el nuevo lago central de Adventure Bay cada noche.

Nueva atracción acuática de El Rey León

En agosto de 2024, Disneyland Paris anunció la construcción del primer mundo inmersivo enteramente dedicado a una de las películas de animación Disney más queridas en todo el mundo, y especialmente en Europa: El Rey León. Las obras comenzarán en otoño de 2025. Tras la gran apertura de World of Frozen, los visitantes se sumergirán en el corazón de las Pride Lands, en una atracción totalmente nueva que combinará una espectacular experiencia acuática con la tecnología Audio-Animatronics más avanzada, donde Simba esperará a los visitantes para vivir una aventura inolvidable con las canciones icónicas de la obra maestra de 1994.

Nueva atracción inspirada en El Rey León Disneyland Paris

Las obras de la atracción de El Rey León comenzarán en otoño de 2025 Disneyland Paris

Tras llegar a las cuevas situadas bajo la Pride Rock, de 37 metros de altura, los visitantes se embarcarán en una maravillosa, conmovedora y sensacional aventura a través de escenas y escenarios emblemáticos de la entrañable película de animación, recorriendo un camino con tres emocionantes pendientes, incluido un impresionante descenso de 16 metros de altura. Con un entorno lleno de detalles que cobrará vida a través de efectos especiales de última generación y una banda sonora inolvidable, junto con numerosas figuras Audio-Animatronics, esta atracción será una de las más grandes de Disneyland Paris.

Los visitantes se sumergirán en el mundo de Simba con un impresionante descenso de 16 metros de altura

“Estamos deseando iniciar la construcción de este nuevo mundo inmersivo inspirado en El Rey León y su atracción principal, que marcará otro hito para Disney Adventure World. La atracción principal mostrará las características clave de las experiencias Disney: personajes entrañables, una banda sonora inolvidable, decoración y efectos inmersivos, y una aventura cargada de emociones. Todos los Imagineers que trabajan en este proyecto están absolutamente comprometidos con el objetivo de rendir un apasionante homenaje a esta atemporal obra maestra para crear recuerdos inolvidables para todos nuestros visitantes”, explica Michel Den Dulk, Vicepresidente y Director Creativo Ejecutivo de Walt Disney Imagineering.

Maqueta del rediseñado parque Disney Adventure World Disneyland Paris

La transformación de los hoteles Disney

Tras la gran reapertura del Disney Hotel New York-The Art of Marvel en 2021 (561 habitaciones) y la presentación del reimaginado Disneyland Hotel en 2024 (487 habitaciones), Disneyland Paris ha revelado también la próxima y ambiciosa transformación de otro Hotel Disney: el icónico Disney Sequoia Lodge, con sus 1.010 habitaciones. A partir de 2026, se llevarán a cabo importantes trabajos de remodelación para mejorar y elevar la experiencia ofrecida en el Disney Sequoia Lodge, una escapada única que celebra la naturaleza en el corazón de un entorno verde repleto de pinos y secuoyas a orillas del lago Disney.

A partir de 2026 se renovarán las más de 1.000 habitaciones del Disney Sequoia Lodge Disneyland Paris

La estructura de los espacios interiores se reimaginará de arriba a abajo, para ofrecer un aspecto fresco caracterizado por mayor luminosidad y un toque de modernidad. El diseño rendirá homenaje a la belleza de la naturaleza, inspirándose en los bosques siguiendo la tradición iniciada por Walt Disney. Cada espacio -desde las habitaciones hasta el vestíbulo, pasando por las tiendas y restaurantes- se reinventará como una oda a la vida salvaje, ofreciendo el entorno perfecto para desconectar.

Cada espacio del Disney Sequoia Lodge se reinventará como una oda a la vida salvaje Disneyland Paris

Esta transformación también estará marcada por el desarrollo de la tematización del paisaje y de los animales del bosque del hotel: los guiños a la clásica película de animación Disney Bambi, que se pueden encontrar actualmente en las habitaciones, evolucionarán hacia una temática más amplia que celebrará a muchos personajes Disney de películas clásicas y recientes que viven en el bosque. Estos personajes se incorporarán sutilmente a las diferentes experiencias ofrecidas en el hotel, con un nuevo enfoque cuidado al detalle. El respeto por la naturaleza y la sostenibilidad también se reflejarán en los materiales de construcción, que han sido cuidadosamente seleccionados para minimizar el impacto medioambiental de las obras de remodelación del Disney Sequoia Lodge. El hotel permanecerá abierto durante las obras, que comenzarán en 2026 y se llevarán a cabo por fases.

Los casi 600 bungalows del Davy Crockett Ranch están siendo sustituidos gradualmente por una nueva temática Disneyland Paris

La transformación de los Hoteles Disney continúa en el Disney Davy Crockett Ranch, donde 584 bungalows están siendo sustituidos gradualmente por una nueva temática, para ofrecer una experiencia moderna y confortable a los visitantes, sin dejar de ser un remanso de paz en el corazón de un entorno natural idealmente situado a pocos minutos en coche de los Parques Disney. La decoración interior se inspirará en las aventuras de los queridos personajes Disney, como el Pato Donald, Daisy, junto con los Jóvenes Castores. El primer grupo de nuevos bungalows podrá reservarse a partir del 12 de junio, para estancias que comiencen después del verano de 2025.

Abanico de experiencias en el renovado Disney Village

Situado en el cruce entre los dos Parques Disney y los Hoteles Disney, Disney Village continúa su importante viaje de transformación para ofrecer nuevas experiencias de compras y restauración en un entorno moderno. Dos nuevas tiendas, Disney Glamour y Disney Style, han abierto recientemente sus puertas a los visitantes, ofreciendo una selección de ropa prêt-à-porter, accesorios de moda y artículos creados a través de colaboraciones. La oferta comercial se ampliará a partir del 19 de abril, con la apertura de una LEGO Store completamente reimaginada, y Deco by Disney, una tienda dedicada al menaje del hogar, la decoración de interiores y los artículos coleccionables de Disney que mostrará, en particular, una selección de productos disponibles exclusivamente en Disney Village.

Nueva tienda Disney Glamour en Disney Village Disneyland Paris

Estas nuevas tiendas pretenden ofrecer una experiencia cálida y moderna impregnada de toques de magia Disney. Todas estas novedades aumentarán aún más el atractivo de esta parada obligatoria para los entusiastas de las compras Disney, que seguirá reinventándose en 2025 y más allá: Disney Store cerrará sus puertas en otoño de 2025 para convertirse en Disney Wonders, una tienda reimaginada que acogerá las principales franquicias Disney bajo un mismo techo.

Tienda de LEGO en el Disney Village Disneyland Paris

Las experiencias gastronómicas también se están rediseñando. Esta primavera, la Brasserie Rosalie, que desde finales de 2023 deleita el paladar de los visitantes con platos tradicionales franceses, dará la bienvenida a su nueva terraza junto al lago Disney. Llamada Petite Rosalie, esta zona de terraza al aire libre ofrecerá una selección de opciones gastronómicas especialmente elaboradas para los días soleados, incluyendo snacks y una variedad de bebidas y postres. Sports Bar & Lounge también reabrirá sus puertas en otoño con un diseño totalmente nuevo, mayor capacidad de asientos y un nuevo menú, mientras que 2026 marcará la apertura de un restaurante McDonald’s de última generación con una arquitectura única, además de Casa Giulia. Dirigido por Bertrand Hospitality, este restaurante italiano de tres plantas será el lugar perfecto para quienes deseen probar sus deliciosas especialidades.