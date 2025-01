Disneyland Paris estrena su nuevo y mágico espectáculo nocturno

El lugar más mágico del mundo con el espectáculo nocturno más mágico del mundo. No se merecía menos Disneyland Paris, el epicentro de la magia de Disney en Europa, que acaba de estrenar nuevo show. Como cada noche, justo antes del cierre, los miles de personas que abarrotan el parque temático parisino cada día se concentran en torno al paseo central para presenciar un evento único, el espectáculo nocturno que desde 2012 sirve de despedida a una jornada de diversión y emoción junto a los míticos personajes de Disney y las atracciones y shows más especiales. Sin embargo, desde hace unos pocos días los visitantes disfrutan de una una nueva y renovada experiencia, difícil de olvidar: Disney Tales of Magic.

Un sueño que nace de la mente creativa de Tim Lutkin -ganador del prestigioso premio Tony de Broadway-. Ya en 1992, con apenas 7 años, visitó un recién abierto Disneyland Paris y supo que era aquí donde quería trabajar. Ahora, 33 años después, Tim, con la ayuda de Dana Iris Harrel -directora ejecutiva de entretenimiento en el parque- y un equipo de más de 200 personas, han logrado transformar ese sueño en una experiencia que encoge al corazón y que pone la piel de gallina, transformando la "magia Disney" en un sentimiento. "No toda la magia se ve con los ojos", explica Tim en un encuentro con periodistas en la capital francesa con motivo del estreno del nuevo espectáculo nocturno.

Buzz Lightyear en Disney Tales of Magic Disney

Inspirado en las entrañables historias de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, como Del Revés (Inside Out), Coco, Encanto, Pinocho, Cenicienta, La Bella y la Bestia, El Rey León, Lilo & Stitch, Toy Story y WALL-E, esta nueva producción captura la verdadera esencia de la magia: "Esa que no solo se puede ver, sino que sentimos en el corazón. Habla de la emoción de seguir nuestros sueños, la alegría de vivir aventuras con amigos, el calor del amor, la nostalgia de los recuerdos y el sentimiento de pertenencia a una familia o comunidad", señalan desde Disney. Se trata apenas del tercer espectáculo nocturno que ha disfrutado Disneyland Paris, tras Disney Dreams! en 2012 y Disney Iluminations en 2017.

Fachadas de Main Street USA iluminadas con proyecciones Disney

Toda la magia de Disney, pero con la tecnología más puntera y mil y un detalles que sorprenden cada vez que uno presencia el show. Un impresionante espectáculo que lleva la experiencia a otro nivel gracias al uso de tecnología de última generación, integrando por primera vez las fachadas de Main Street, USA -la icónica calle central de Disneyland Paris-, junto con el Castillo de la Bella Durmiente. Las proyecciones en esta emblemática calle principal del parque se combinan de manera perfecta con las del castillo, sumergiendo a los visitantes en la historia y haciéndoles sentirse parte de ella.

El espectáculo incorpora 15 láseres ultrabrillantes Disney

20 minutos de magia Disney

Con una duración aproximada de 20 minutos, el espectáculo incluye fuentes, luces estroboscópicas, efectos pirotécnicos, 15 láseres ultrabrillantes -con un alcance de más de 60 kilómetros- y una tecnología innovadora que incorpora 60 luminarias de alta potencia, más de 200 dispositivos LED arquitectónicos y un sistema de sonido inmersivo. Además, de un "ejército" de drones para crear espectaculares figuras 3D, capaces incluso de recrear una increíble batalla intergaláctica con el malvado emperador Zurg -Toy Story- o de dibujar la conmovedora silueta de Simba en el cielo de París. Toda una batería de efectos especiales que se combinan a la perfección para ofrecer una experiencia visual sin precedentes para cautivar a los más de 10 millones de personas que visitan Disneyland Paris cada año, cifras que lo sitúan como el parque temático más visitado de toda Europa año tras año.

Banda sonora original

Una tecnología que, en palabras de Tim Lutkin, se usa "no sólo porque es parte del show, sino para contar una historia, para crear un ambiente inmersivo", amplificando el impacto sobre el espectador. Lo mismo ocurre con las músicas seleccionadas, huyendo en algunos casos de melodías más populares en detrimento de otras algo menos conocidas, pero que se integran a la perfección con la narrativa del show y son capaces de poner la piel de gallina, como sucede con el "He lives in you" de El Rey León. Todo ello jalonado con una nueva melodía original interpretada en francés e inglés, Live in Magic, diseñada en exclusiva para este espectáculo e interpretada mágicamente por la Orquesta Sinfónica de Londres y grabada en los legendarios Air Studios de Londres. En total, la banda sonora exclusiva cuenta con más de 20 temas icónicos de películas de Disney y Pixar que cuesta luego varios días poder sacar de nuestras cabezas.

El Castillo y Main Street, iluminadas con La Bella y la Bestia y drones en el cielo Disney

Pero detrás de eso 20 minutos de magia y escalofríos a raudales que quedarán grabados para siempre en nuestra retina hay 18 meses de intenso trabajo -6 meses de diseño y 12 de producción-, con más de 17.500 horas de trabajo acumulado a las espaldas del equipo de Disney sólo para las proyecciones. Tal es la comunión del equipo de diseño y los empleados del parque con el proyecto, que muchos lloraron incluso al ver por primera vez el nuevo espectáculo. Una sensación que es difícil de reprimir también para los visitantes, envueltos por la atmósfera de fantasía que sólo Disney sabe crear de esta manera. Con una puesta en escena espectacular, una narrativa que conecta generaciones, tecnología punta y una banda sonora inolvidable, esta experiencia mágica promete cautivar a visitantes de todas las edades y recordarles esos momentos que llenan la vida de magia.

"Disney Tales of Magic explora la evolución de la magia Disney, desde su origen visual hasta su profundidad emocional. En el prólogo destaca la magia clásica con películas icónicas Disney como Mary Poppins y películas animadas como Pinocho y Cenicienta, mostrando entrañables personajes. La historia da un giro con la película de Pixar Del revés (Inside Out), donde la magia se transforma en un sentimiento interno vinculado a las emociones, los sueños y los recuerdos. A continuación, se presenta un mix de personajes como Lilo y Stitch, que representan la magia de la amistad, o Buzz Lightyear con los extraterrestres verdes, simbolizando la emoción de la aventura. Entre los temas principales se encuentran la magia del amor (La Bella y la Bestia), los recuerdos de los seres queridos (El Rey León) y el sentido de pertenencia (Encanto), culminando en una emotiva celebración de la familia y la conexión", explica el director creativo, Tim Lutkin.

El espectáculo utiliza Main Street, USA y el Castillo de la Bella Durmiente como espacios distintos pero interconectados, creando una experiencia multisensorial. Main Street, U.S.A. se transforma a lo largo del espectáculo, comenzando como el salón de baile del siglo XVIII de Cenicienta, para luego convertirse en una calle londinense con faroles y tejados inspirados en Mary Poppins. En la sección de Del revés (Inside Out), la calle se llena con esferas de recuerdos llenas de colores y emociones del interior de la mente de Riley. Durante la batalla entre Buzz Lightyear y el Emperador Zurg, Main Street se convierte en la estación

espacial de Buzz, en contraste con el Castillo de la Bella Durmiente, que se transforma en la guarida roja de Zurg. Estas transformaciones permiten que los Visitantes se sientan parte de la historia, dependiendo de la perspectiva desde donde disfruten del espectáculo. Para unificar ambos espacios, se incorporan elementos comunes como los pétalos de rosa que caen simultáneamente tanto en el Castillo como en Main Street, USA. Además, los paisajes sonoros, como la animada atmósfera del salón de baile o los intensos efectos de la batalla, refuerzan la inmersión, ofreciendo una experiencia dinámica e inclusiva para los visitantes en todas las zonas.

El clásico Pinocho está presente en el espectáculo Disney

Los 5 escenarios de Disney Tales of Magic (¡Alerta de spoilers!)

1. El destino guiado por los sueños

Disney Tales of Magic comienza con un prólogo que homenajea la magia visual que Walt Disney creó en clásicos como Pinocho, Cenicienta y Mary Poppins. Durante la escena en la que Cenicienta transforma su vestido, Main Street, U.S.A., la avenida principal del Parque Disneyland, se ilumina poco a poco, convirtiéndose en un majestuoso salón de baile del siglo XVIII digno de un cuento de hadas. “Para las proyecciones de vídeo, duplicamos la tasa de fotogramas de 25 a 50 por segundo”, explica Metin Cig, diseñador de efectos especiales y fuegos artificiales del espectáculo. Este avance técnico refleja la innovación detrás de una experiencia visual sin precedentes. Esta apertura simboliza cómo el destino se cumple al perseguir nuestros sueños, un viaje que muchos personajes emprenden en sus aventuras. Luego, los visitantes son transportados por una mezcla heroica que une los mundos de Moana y Hércules, para continuar con las inspiradoras historias de Mulán y El jorobado de Notre Dame.

2. La magia de la amistad y el coraje

El espectáculo avanza hacia la magia de la amistad, representada por el vínculo inseparable entre Lilo y Stitch y el colorido y fantástico mundo de Toy Story. En un momento tan divertido como espectacular, los Visitantes presenciarán una épica batalla entre Buzz Lightyear y el Emperador Zurg, seguida por un encuentro con los icónicos alienígenas verdes. Los láseres, cuidadosamente integrados en esta escena, son clave para intensificar la experiencia. “No son solo un apoyo visual; se convierten en los protagonistas de la narrativa, aumentando la inmersión”, explica Metin Cig. Además, las animaciones diseñadas exclusivamente para el Castillo ofrecen una sorpresa especial: Tim Allen, la voz original de Buzz, regresa para interpretar nuevos diálogos de este icónico Guardián Espacial.

3. Cuando el amor ilumina la noche

El espectáculo continúa con un emotivo viaje por el espacio con WALL-E y EVE, que abre paso a una secuencia dedicada al amor. Main Street, U.S.A. y el Castillo de la Bella Durmiente se cubren con un manto de nieve, mientras se rinde homenaje a parejas icónicas como Bella y Bestia, y Carl y Ellie de Up. Este momento, de gran sensibilidad, se enriquece con una emotiva versión instrumental de Beauty and the Beast, en la que fuentes y fuegos artificiales se sincronizan a la perfección con la música.

4. Una luz para los recuerdos de quienes amamos

El espectáculo da un giro hacia un tono más profundo y reflexivo. Detrás de un telón rojo se revela una ofrenda inspirada en Coco de Pixar, iluminada con proyecciones de velas parpadeantes y fotografías que celebran la memoria de los seres queridos. Esta conmovedora escena da paso a un momento inolvidable en el que Rafiki recuerda a Simba que su padre vive en él, acompañado de la canción He Lives in You, de El Rey León. Este instante, cargado de magia y emoción, exalta los valores eternos que transmiten las historias de Disney. “Queríamos crear una experiencia visual impactante, como el símbolo de Simba bebé que Rafiki dibuja en el árbol, que luego se transforma en un imponente Mufasa en 3D apareciendo en el cielo, tal como sucede en la película cuando emerge entre las nubes. Es uno de esos elementos visuales que tomamos directamente de la película de animación”, explica Tim Lutkin, director creativo del espectáculo.

5. La fuerza de la unidad familiar con los Madrigal

El espectáculo llega a su punto culminante con una escena inspirada en Encanto, donde Bruno se convierte en el centro de atención. El Castillo se ilumina con vibrantes tonos verdes, mientras una música llena de energía celebra la unión que define a la familia en todas sus formas. “En este momento, la familia Madrigal se reúne simbólicamente en el Castillo, y el instante se inmortaliza con el sonido de una vieja cámara fotográfica, seguido de un espectacular destello y una exhibición de fuegos artificiales. Diseñamos esta escena para que fuera un momento inolvidable”, comenta Tim Lutkin. Bruno cierra este mágico recorrido con notas emotivas y llenas de esperanza. El espectáculo culmina con un deslumbrante final que dejará a los espectadores maravillados, combinando la magia de Disney con asombrosos logros tecnológicos.

La rosa de La Bella y la Bestia ilumina con drones el cielo de París Disney

En definitiva, un show mágico, en un lugar mágico y con un recuerdo mágico, que se complementa con el resto de espectáculos que Disneyland Paris ofrece a sus visitantes, todos incluidos dentro de la entrada al parque, como la mítica cabalgata Disney Stars on Parade, los shows de El Rey León, Frozen, Alicia en el País de las Maravillas, Mickey o el musical de Pixar. Producciones de estilo Broadway, que combinan una amplia variedad de franquicias, equipos artísticos y técnicos de primera categoría, y un uso innovador de la tecnología para ofrecer experiencias cautivadoras e inolvidables, asegurando, además, que estas producciones sean accesibles para todos. Ya sea a través de encuentros con personajes icónicos, espectáculos diurnos o nocturnos en teatros diseñados específicamente para ellos, o eventos al aire libre que aprovechan los parques como un telón de fondo mágico, Disneyland Paris siempre lleva el entretenimiento a un nivel superior. Producciones, aclamadas por su calidad y originalidad, que reciben regularmente prestigiosos premios tanto de la industria como del público, consolidando a Disneyland Paris como líder en entretenimiento en Europa.