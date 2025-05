Disneyland Paris presenta la experiencia musical Disney Music Festival

Las canciones Disney conmueven a grandes y pequeños, ya que, sobre todo a los adultos, les recuerdan con nostalgia a sus películas favoritas de la infancia. En este sentido, a ocho de cada diez españoles estas melodías les hacen sonreír, según un estudio de Ipsos. Por tanto, desde el 19 de abril y hasta el próximo 7 de septiembre el Disney Music Festival dará vida en Disneyland Paris a estas canciones que trascienden generaciones "como nunca antes", aseguran desde el parque temático.

Los amantes de los festivales podrán disfrutar de más de una docena de conciertos en directo y encuentros musicales protagonizados por los personajes de animación de Disney y Pixar junto con numerosos músicos, lo que convierte a este parque en un "lugar obligatorio" para visitar este verano.

"Cada actuación del Disney Music Festival es el resultado de un meticuloso trabajo llevado a cabo por los equipos creativos de Disneyland Paris y los músicos que tocarán en directo - como los músicos del Disney Music Hits Concert -, con el fin de asegurar la fuerza emocional del storytelling de los grandes clásicos de animación de Disney y Pixar", explica Guillaume Coignard, Music Producer en Disneyland Paris.

El parque temático se transforma en una escena musical al aire libre gracias al Disney Music Festival. Las clásicas piezas han sido adaptadas para ofrecer a los visitantes una versión más moderna y, entre los imprescindibles de esta diversa programación, se encuentra el desfile que atraviesa Main Street, U.S.A, dirigido por Minnie Mouse y su banda de 12 músicos que tocan canciones icónicas como "Hakuna Matata" de El Rey León o "Mucho más allá" de Frozen.

El Concierto Disney Music Hits es un espectáculo de pop-rock que presentan las conocidas ardillas Chip y Chop. Seis músicos y cinco vocalistas traen al escenario de Videopolis Theater grandes éxitos como "Un genio genial" de Aladdín o "En mi corazón estarás" de Tarzán y otros más novedosos como "Nobody Like U" de la película Red o "Try Everything" de Zootrópolis.

Otro de los conciertos tiene lugar en Central Plaza. Goofy's Imaginary Orchesta es una orquesta "poco convencional" que permite a los visitantes de este parque temático vivir un momento musical de "lo más alocado".

La Gran Orquesta Final cierra el día con un espectáculo de 20 minutos a los pies del castillo de la Bella Durmiente. Mickey Mouse y sus amigos -cerca de 89 artistas- se reúnen para interpretar canciones de Disney y Pixar. "Todos los estilos musicales se fusionan para interpretar en sinfonía el himno del festival Viva la Musique", aseveran.

A través de esta nueva temporada, el parque enriquece su oferta de espectáculos y "reafirma su estatus como referente de entretenimiento de Europa", señalan.

Asimismo, para "una inmersión total" en el ambiente del festival, el parque propone una colección de ropa y accesorios con los colores del Disney Music Festival -taza térmica, camiseta tie-dye, diadema tematizada...-; así como una selección de snacks inspirados en los diferentes espectáculos.

"Disney Music Festival se inspira en lo que hace que la música sea tan poderosa: la habilidad de juntar diferentes generaciones en una misma ola de emoción. Como todos los festivales de música, todo el mundo puede sentir el ritmo de las melodías Disney y Pixar, ya sean espectadores o participantes en esta celebración, donde la música se convierte en un lenguaje universal lleno de recuerdos", declara Matthieu Robin, Creative & Show Director.