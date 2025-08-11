Ni Valencia ni Málaga: los destinos favoritos de los españoles en agosto según un nuevo estudio

El puente del 15 de agosto se confirma como una de las fechas clave del calendario turístico en España. Este largo fin de semana no solo invita a los españoles a disfrutar de las playas, sino que también fomenta el interés por escapadas culturales y refrescantes, tanto dentro del país como a destinos internacionales. Según el análisis realizado por GuruWalk, plataforma global de free tours y actividades turísticas, los viajeros españoles han apostado por una combinación de turismo cultural y experiencias al aire libre, buscando siempre un refugio para escapar del calor veraniego.

A medida que el turismo en España evoluciona, las preferencias de los viajeros se diversifican, con un creciente interés por ciudades con una oferta cultural de calidad, pero también por destinos internacionales cercanos que ofrecen un equilibrio entre naturaleza y cultura. La plataforma destaca que, aunque las ciudades costeras continúan siendo muy demandadas, los españoles también buscan nuevas experiencias fuera de la Península, con una fuerte tendencia hacia destinos europeos.

Destinos nacionales: el norte de España y las ciudades históricas al alza

Playa de Langre, España Unsplash

Entre los destinos nacionales más populares, Santander se ha consolidado como la ciudad más demandada por los españoles para el puente del 15 de agosto, con un 7% de las reservas realizadas a través de GuruWalk. La ciudad cántabra, conocida por sus playas y su oferta cultural, se presenta como un destino ideal para aquellos que buscan combinar relax con actividades culturales y deportivas. Le siguen otras ciudades del norte como Santiago de Compostela, que ha captado un 6,5% de las reservas, y Donostia-San Sebastián, que mantiene su puesto como una de las principales opciones de los viajeros.

Por otro lado, el interés por las grandes ciudades históricas también sigue en aumento. Madrid, con un 6% de las reservas, y Vitoria-Gasteiz, con un 5,5%, son opciones destacadas entre los viajeros que prefieren explorar la historia y la cultura sin salir de España.

Europa: escapadas refrescantes y culturales

Budapest, Hungría Unsplash

En el ámbito internacional, Europa sigue siendo el destino favorito para los viajeros españoles. Según el estudio de GuruWalk, Italia se mantiene como uno de los países más demandados, con Roma liderando las reservas europeas, seguida de Budapest. Ambas ciudades, con una rica oferta cultural, histórica y gastronómica, representan las opciones preferidas de quienes buscan una escapada corta pero enriquecedora.

Otros destinos europeos que han ganado popularidad incluyen Londres, Berlín y Praga, con un creciente interés por destinos menos masificados como Dubrovnik y Split, en Croacia, y Estocolmo, en Suecia. Todos estos lugares ofrecen una combinación perfecta de cultura, historia y una atmósfera relajada, ideal para unas vacaciones de verano.

Más allá de Europa

Para quienes buscan destinos más lejanos, Nueva York es uno de los más solicitados fuera de Europa, con un 1,5% de las reservas, mientras que ciudades colombianas como Medellín y Cartagena están viendo un aumento en la demanda. En Asia, destinos como Tokio, Kioto y Osaka ofrecen una inmersión total en las tradiciones japonesas, mientras que África empieza a ganar terreno con lugares como Marrakech y Tánger, que atraen a los viajeros por su autenticidad y sus propuestas culturales únicas.