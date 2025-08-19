Estos son los tres mejores hoteles para viajar con niños en Huelva antes de la vuelta al cole

La vuelta al cole empieza a asomar. Buscar uniformes, preparar libros y poner a punto el material escolar para iniciar el próximo curso ya es una realidad en la cabeza de muchas familias. Sin embargo, todavía quedan unas semanas para apurar el verano y los últimos días de agosto son perfectos para descubrir la hermosa Costa de la Luz, en la provincia de Huelva, ideal para quienes viajan con niños y buscan tranquilidad, buena gastronomía, temperaturas templadas y una maravillosa puesta de sol.

La costa onubense nunca defrauda, y a finales del mes de agosto es un refugio ideal para saborear los últimos coletazos de las vacaciones. Puestos a buscar un alojamiento, hay tres hoteles especialmente diseñados para viajar con niños que están considerados entre los mejores de nuestro país:

Entretenimiento a raudales

Situado en pleno corazón de la costa onubense, entre el Paraje Natural de los Enebrales y la Reserva de la Biosfera de Marismas del Odiel, Barceló Punta Umbría Beach Resort es un auténtico paraíso natural en el que todo está pensado para vivir unas vacaciones inolvidables en familia. Aquí no falta de nada. El resort de cuatro estrellas es perfecto para quien busca disfrutar de la experiencia del todo incluido con niños, pues cuenta con piscinas infantiles especialmente diseñadas para ellos, que invitan a chapotear durante horas. Además, también cuenta con zonas habilitadas para juegos acuáticos, actividades supervisadas por el equipo de animación y sorpresas diarias que hacen que cada día sea una nueva aventura. Mientras tanto, los adultos pueden desconectar por completo en zonas más tranquilas, como las áreas reservadas con camas balinesas y espacios diseñados para el descanso.

Piscinas Punta Umbría Beach Resort, en la costa de Huelva Archivo

Además, el hotel cuenta con una completa propuesta gastronómica con cinco restaurantes —cuatro de ellos tipo buffet— especializados en cocina nacional e internacional, adaptados a todos los gustos.

Pero si hay algo que destaca en este alojamiento es, sin duda, su gran oferta de entretenimiento, tanto para los más pequeños como incluso para los adolescentes, con una sala especialmente pensada para ellos. Además, cada noche el gran Barceló Auditorium es el escenario de musicales y actividades dignas de los teatros más cotizados del país, mientras que en las áreas exteriores la música en directo y la diversión también amenizan la velada.

Experiencia inmersiva

Pero si hay algo que resulta único en la oferta que propone Barceló Punta Umbría Beach Resort es su Magic Room, una experiencia inmersiva, innovadora y educativa que fusiona entretenimiento, creatividad y tecnología en una propuesta única para este verano y que está abierta para cualquier viajero que llegue a la zona. En concreto, en Magic Room, los usuarios siguen a Barcy –la mascota de la cadena hotelera– durante una experiencia de realidad virtual. Una habitación secreta y mágica dentro del hotel que transporta a los huéspedes y visitantes a lugares en los que nunca han estado antes. Un viaje por un multiverso interactivo repleto de elementos oníricos y sorprendentes, a través del cual se exploran los secretos de la prehistoria, el mundo marino y el cosmos.

Entrada a la Magic Room, en Barceló Punta Umbría Beach Resort Archivo

La experiencia está diseñada tanto para niños como para adultos: mientras los más pequeños se divierten y aprenden sobre el cuidado del planeta, los adultos se sumergen en un universo envolvente que estimula los sentidos, despierta la curiosidad y ofrece una vivencia diferente. Creada y diseñada por Univrse para Barceló Hotel Group, más de 25 profesionales –entre artistas 3D, animadores, diseñadores de sonido, técnicos, diseñadores gráficos, directores creativos y de arte– han trabajado en esta experiencia desarrollada ad hoc para el hotel emblema del turismo familiar.

Todo incluido con alma andaluza

Otra excelente opción para viajar con niños a la costa de Huelva este mes de agosto es el coqueto municipio pesquero de El Rompido, donde se alza el espectacular Fuerte El Rompido, un hotel de cuatro estrellas que representa esa calidez y familiaridad que solo ofrecen los “hoteles de toda la vida”, pero con alma propia, pues está arropado por un paraje natural protegido y a pocos metros de la impresionante Flecha del Rompido, cuya playa virgen ocupa una superficie de 14 kilómetros donde el mar y la arena conviven como antaño, sin artificios.

Vista de Hotel Fuerte El Rompido Fuerte El Rompido

Para sacar el máximo partido a toda su oferta, el alojamiento cuenta con la propuesta de todo incluido con desayuno, almuerzo y cena bufé, tentempiés a lo largo del día, y un servicio de bebidas que incluye primeras marcas y hasta un 30% de descuento en bebidas Premium (no incluidas).

Entre sus instalaciones destacan sus restaurantes, donde la calidad del producto local sobresale, mientras que en las zonas comunes las piscinas son las grandes protagonistas, con toboganes que hacen las delicias de los más pequeños de la casa.

Hotel Fuerte El Rompido Fuerte El Rompido

La experiencia se completa con un programa de animación altamente profesionalizado y gratuito –consultar excepciones de pago-, que no deja a nadie fuera. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores encuentran propuestas a su medida: actividades deportivas, talleres, juegos y espectáculos, que hacen del tiempo libre un verdadero regalo para compartir en familia. Buena prueba de ello es, por ejemplo, Forti Camp, un ''glamping'' de lo más acogedor que es exclusivo para niños y adolescentes y que se realiza en los jardines del hotel con seis elegantes tiendas de campaña.

En primera línea

Entre Lepe e Isla Cristina, Islantilla presume de tener más de 1.5 kilómetros de playas certificadas con la Q de Calidad Turística, perfecto para quienes viajan con niños. En el corazón de este paraíso se encuentra el Puerto Antilla Grand Hotel, un elegante resort de cuatro estrellas que combina arquitectura andaluza, jardines tropicales y un completo spa de 1.000 m² con un circuito de aguas terapéutico, piscina climatizada, jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, ducha de cubo, ducha nebulizada, ducha corporal, ducha de aromaterapia, entre otras.

Varias piscinas del Puerto Antilla Grand Hotel, un resort especial para familias que quieran ir con niños larazon

Con vistas al Atlántico y en primera línea de playa, el hotel cuenta con cuatro piscinas exteriores, habitaciones familiares y una exquisita oferta gastronómica que apuesta por productos locales y recetas tradicionales reinterpretadas. Además, Puerto Antilla Grand Hotel es un destino perfecto para familias que buscan unas vacaciones inolvidables gracias a su gran equipo de animación infantil, con actividades que no defraudan.

Otro de los aspectos a destacar es la calidad de su gastronomía, presente en el restaurante buffet ‘Los Porches’, con una terraza donde poder comer al aire libre, que cuenta con una cocina a la vista (showcooking) y una amplia variedad de platos, tanto de cocina nacional como internacional. Sin olvidarnos de ‘El Mirador de Puerto Antilla’ el restaurante a la carta, que propone una selección de platos basados en productos de la sierra y de la costa de la provincia de Huelva. Como colofón a la velada o comida perfecta, la relajante y acogedora atmósfera del Bar Golf, unida a su amplia carta de bebidas nacionales e internacionales y coctelería en directo, hace de este el lugar ideal para relajarse.