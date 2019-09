Objetivo La India: los detalles de Japón

Abandoné los dibujos en dirección al templo de Sensō-ji, el más antiguo de Tokio y cuya primera versión fue edificada en el año 645. Está dedicado al bodhisattva Kannon y también es conocido como el Templo de la Misericordia. Un templo de tejados rojos por el que parece resbalar la sangre, gota a gota, hasta caer al suelo carcomido por los turistas. Rodeado por centenares de puestos de comida, el templo es un lugar frecuentado por esta especie embadurnada con protección solar y esgrimiendo cámaras fotográficas de última generación. Chillan mucho y pisotean los ritos. Apartados a un lado, cabizbajos, los monjes fingen soledad, y meditan su silencio rodeados de gritos. Me pareció triste ver el templo así, tan mancillado. Entré, vi la sangre pintando los tejados, olfateé el aroma de los inciensos y escapé a paso ligero. No quise hacer fotos. Me pareció cruel hurgar yo también en las heridas de los monjes. Subí a un taxi y fui al mercado de pescado de Tsukiji.

¿Qué más? ¿Qué más hay en Tokio que pueda contar?

Subí al tren, me llevó a Hakone. El gris de los edificios dio paso a un explosión de naturaleza cubriendo con su amable capote las montañas de la isla. Árboles de hojas oscuras y lánguidas se apelotonan sin dejarse apenas espacio para respirar, cubriendo cada centímetro de suelo, y parece que el caos de la estación no era una excepción. La naturaleza japonesa es igual de caótica, mismamente ordenada, dando al espectador una extraña sensación de controlado furor. Bajé del tren sin llegar a creérmelo del todo y fui a mi nuevo hostal. Era una pequeña casa tradicional japonesa, como las que encontramos en los filmes del Estudio Ghibli, con colchones en el suelo y puertas shōji separando las diferentes habitaciones, ubicada en un pequeño pueblo de ensueño. Sin querer parar para descansar, dejé mi macuto y fui al Pola Museum of Art. Este es uno de los museos contemporáneos más fantásticos que he pisado. Tiene apenas un puñado de cuadros, la mayoría de Monet y autores japoneses, pero la forma en que están expuestos no tiene nada que envidiar al Tate o el Reina Sofía. Los ojos se desbocan en sus salas, casi más espectaculares que los cuadros colgados: una imagen vale más que mil palabras, a las fotos me remito. Y en el exterior del edificio crece un enorme bosque sembrado con esculturas. Caminas ensimismado y aquí hay medio rostro parecido al David de Miguel Ángel, acá un anciano árbol haciéndonos sentir inseguros, allá una mocita correteando bajo su vestido de acero... Es una maravillosa mezcla de arte divino con arte humano.

Ahora escribo en el jardín de mi nueva casa escondido por las montañas de Osaka, lo que dura el atardecer, y puedo ver la niebla ascender desde la llanura, serpenteando fatigada entre los árboles hasta la cima. Estuvo allí abajo todo el día, agazapada, y al comenzar la noche resurge, como los animales salvajes del monte. Durante la noche paseará por aquí, cerca de los sueños, y cuando llegue la mañana se echará para volver a dormir.