Mercer Hotel Barcelona: lujo e historia en el corazón gótico

En una ciudad que vive a un ritmo vibrante, encontrar un refugio que combine serenidad, historia y alta gastronomía es un privilegio. En pleno barrio Gótico, entre murallas romanas y callejuelas medievales, el Mercer Hotel Barcelona 5*GL Monumento se erige como uno de los alojamientos más singulares y exclusivos de la Ciudad Condal. Un hotel-boutique de solo 28 habitaciones donde el lujo se expresa sin ostentación y el tiempo parece discurrir a otro ritmo.

Mercer ocupa un conjunto de edificios asentados sobre la muralla romana de la antigua Barcino. La restauración, firmada por Rafael Moneo, ha permitido integrar arcos medievales, frescos del siglo XII y torres de vigilancia en un proyecto arquitectónico contemporáneo que respira elegancia, paz y tranquilidad. En las habitaciones, materiales nobles, techos altos y paredes de piedra conviven con mobiliario de firmas como Flexform o Cassina, logrando estancias de una calidez casi doméstica. El resultado: un hotel íntimo, sofisticado y profundamente barcelonés.

Llave Michelin

La apuesta por un lujo discreto y un servicio artesanal ha consolidado al Mercer como un referente nacional. En 2025, el hotel ha renovado por segundo año consecutivo la Llave Michelin España, máxima distinción hotelera de la guía, que reconoce la excelencia en instalaciones, hospitalidad y experiencia global.

El equipo de Consejería (miembro de Las Llaves de Oro) es, en gran parte, responsable de esa percepción de servicio invisible pero siempre presente, capaz de anticiparse a los deseos del huésped.

Gastronomía de autor con raíces catalanas

El hotel alberga uno de los restaurantes que más discretamente ha conquistado a locales y viajeros: Mercer Restaurante, dirigido por el chef Xavier Lahuerta. Entre sus platos de temporada destacan la ostra Gillardeau con granizado de lima, el langostino de Vinaroz en canelón de setas o el cabrito lechal cocinado 12 horas. Postres con baja presencia de azúcar y sabores puros rematan una experiencia que conversa con la arquitectura histórica del espacio.

Desayuno en Mercer Hotel Barcelona. Cedida.

Su cocina mediterránea, depurada y natural, ha sido reconocida con el Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor, situándolo entre el 10 % de los establecimientos mejor valorados del mundo. Su propuesta se basa en el producto estacional, las técnicas contemporáneas y combinaciones equilibradas donde “pocos ingredientes, bien elaborados” son la clave del sabor, según el propio Lahuerta.

Cóctel bar en Mercer Hotel Barcelona. Cedida.

Además, también es una perfecta opción aunque más informal y a precios más comedidos Le Bouchon Gastrobar, con tapas frías, platos de temporada, molletes de aceite y planchados y una amplia bodega. Presumen de una carta completamente casera y de unos postres hechos en el día. Se recomienda encarecidamente la ganache de chocolate tradicional con aceite y sal.

Y para otra temporada, también ofrecen la opción de acceder a su terraza, íntima con piscina, vistas al barrio y relajación asegurada, solo para huéspedes.

Navidad en Mercer

Durante las fiestas, el Mercer Barcelona se transforma en un escenario especialmente evocador. Su ubicación, a pasos de la Catedral y los mercados navideños, convierte al hotel en un punto de partida ideal para quienes buscan una escapada invernal.

El restaurante ofrece menús especiales de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, diseñados por Lahuerta y maridados con vinos excepcionales, combinando tradición catalana y acentos contemporáneos. La experiencia se disfruta en un entorno único: la muralla romana como telón de fondo y el delicado Patio de los Naranjos a través de grandes ventanales.