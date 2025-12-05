Mundo Consciente anuncia su plan de “vacaciones en familia” en Gredos

Mundo Consciente, complejo turístico hotelero en la sierra de Gredos (Ávila) anuncia su programa de “vacaciones en familia” para la Navidad y Reyes que comprende las fechas del 5 de diciembre al 7 de enero, en el que pueden alojarse grupos familiares con niños para disfrutar de un entorno natural de lagos, montaña y bosque para el descanso y realización de diversas actividades deportivas y excursiones. Es además un centro especializado en la meditación para el bienestar individual y para mejorar las relaciones interpersonales (familia, pareja, hijos)

El complejo hotelero se encuentra en el pueblo Poyales del Hoyo, cerca de Candeleda, un lugar que goza de un microclima único en España, con buenas temperaturas y grandes extensiones de bosque, a tan solo a dos horas de Madrid. Según María Muñoz, directora del centro, “se trata de un retiro vacacional donde todos los miembros de la familia pueden encontrar un descanso del ajetreo diario, y también un espacio donde cada integrante de la familia puede hacer amigos, aumentar su bienestar, desarrollar sus habilidades, conocerse mejor, y entre todos mejorar la relación y la convivencia en casa”.

Aparte de las actividades en familia existe un programa específico para padres que consiste en actividades de crecimiento personal: yoga, meditación, biodanza, para aprender a disminuir el estrés y aumentar el bienestar individual. Se realizan talleres de expresión y relaciones humanas donde los padres pueden compartir sus inquietudes con otros padres, bajo la dirección de expertos en relaciones humanas.

Los niños y adolescentes disponen de actividades específicas para ellos como son excursiones en un paraje único y con actividades en la naturaleza para aprender a trabajar en equipo, a través de juegos, deportes, gymkanas; y realizar actividades para su crecimiento personal adaptadas a su edad: yoga, biodanza, talleres de expresión y relaciones humanas; talleres de creatividad y de concentración.

María Muñoz destaca también que las actividades conjuntas para toda la familia procuran una relación más armónica y de mayor confianza entre los miembros de la familia para lo cual se trabaja la comunicación interpersonal, los hábitos saludables y el desarrollo del talento.