My Pasta My Art: el restaurante que pone la creatividad encima de la mesa

En pleno barrio de Malasaña es posible encontrar un restaurante que ha llevado la experiencia de comer pasta a otro nivel: My Pasta My Art, un establecimiento que se presenta como un templo creativo donde cada persona crea su propia obra de pasta. Este lugar es un lienzo en el que cada comensal tiene la oportunidad de convertirse en artista. Aquí, la creatividad trasciende a la cocina y se exprime en cada combinación de ingredientes.

Ingredientes para una obra maestra

Este templo del buen comer ofrece 10 salsas caseras, 27 ingredientes frescos y ocho tipos de pasta artesanal para que cualquiera pueda crear su propia obra maestra culinaria. "Carbonara Original" con salami picante, mix de olivas y lascas de parmesano y Tagliatelle; "Santo Pesto", heura, burrata, pecorino, tomates secos y Trottole; "Oh my Funghi" con guanciale y ravioli de gorgonzola y pera... son algunas de las creaciones hechas por los propios clientes. La regla aquí es simple: no hay reglas.

Pero la revolución de My Pasta My Art va más allá del plato. Su filosofía es clara: convertir a las personas de consumidores pasivos a creadores activos de su propia vida. Y lo hace apoyando a artistas emergentes que buscan sacudir conciencias con su obra.

Un concurso para artistas valientes

Durante marzo, el establecimiento está en búsqueda de cuatro creadores valientes para un concurso que culminará con una exposición en Malasaña. Los ganadores, seleccionados por un jurado especializado, tendrán la oportunidad de mostrar su proceso creativo y competirán por premios de hasta 2.000 euros en una votación en redes sociales.

El proceso creativo se desarrollará del 1 al 20 de abril y será documentado en redes sociales para mostrar la evolución artística de los participantes. La entrega final tendrá lugar el 21 de abril, seguida de una exposición con evento privado a finales del mes.

Los interesados en formar parte de este movimiento podrán postular hasta el 27 de marzo a través de somoslarevolucion@mypastamyart.com. El 31 de marzo se anunciarán los cuatro creadores.

Un espacio vivo que fusiona arte y gastronomía

My Pasta My Art no se conforma con ser un simple restaurante. Es un espacio vivo donde la gastronomía y el arte se fusionan con un objetivo común: inspirar a crear. "Creemos que el arte no es solo una forma de expresión, sino una manera de ser y ver el mundo. Cuando creas, transformas y despiertas", afirman desde el restaurante.

Más allá de la cocina y el arte, este espacio defiende la valentía y la autenticidad en un mundo donde cada vez hay más recetas preestablecidas, tanto en la gastronomía como en la vida. Su mensaje es claro: no se vende pasta, se vende inspiración.