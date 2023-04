Ponta Delgada, la capital de la «isla verde» de Las Azores

«Me he dado cuenta de que lo más bello de cada una de estas islas, lo que las completa, es la isla que tienen enfrente», se trata de una frase del libro Las islas desconocidas de Raul Brandão, periodista portugués que, cuando se lanzó a explorar Las Azores, quedó perdidamente enamorado de ellas, como también le pasará a usted cuando empiece a recorrer sus hermosos y coloridos paisajes.

En una ocasión anterior ya le hablamos sobre este maravilloso archipiélago, por lo que en este artículo nos centraremos en contarle con más profundidad los atractivos de una de las joyas que forman parte de este paraíso: Ponta Delgada, capital de la isla de São Miguel, animándole, por supuesto, a que visite también las demás islas, pues, como vino a decir Brandão, para entender en su plenitud la belleza que irradia este archipiélago hay que mirar al horizonte y disfrutar de todo lo que ofrecen Las Azores en su conjunto.

El citado periodista, Raul Brandão, bautizó con diferentes colores a estas islas portuguesas. Por ejemplo, a la isla de las Flores le otorgó el color rosa por la abundancia de sus azaleas, mientras que el negro fue a parar a la isla Corvo por sus paisajes magmáticos y el violeta a Terceira, pues sus hortensias bañan buena parte de su extensión, pero, como le hemos dicho, estas y las demás islas ya las describimos en líneas generales en un anterior artículo, por lo que nos vamos a detener en Ponta Delgada, una de las ciudades más importantes de las Azores y capital de São Miguel, a la que Brandão nombró como la «isla verde», no le extrañará este calificativo cuando vea y pasee por sus espectaculares prados verdes, aquí la naturaleza tiene absoluto protagonismo.

Centrándonos ya en Ponta Delgada, lo primero que destacamos es su bello casco antiguo, por donde comenzaremos nuestro recorrido. Fruto de su crecimiento durante los siglos XVII y XVIII, en esta parte de la ciudad se atesoran auténticas joyas en forma de edificios y monumentos de estilo barroco. Una visita muy recomendable, en pleno puerto, es el Forte de São Brás, el más grande de la isla; construido durante el siglo XVI como defensa contra los piratas que atacaban los barcos, ahora es el lugar que ocupa el Museo del Ejército. A pocos metros, se encuentra uno de los iconos de la ciudad, las Portas da Cidade, del siglo XVIII, es uno de los sitios más fotografiados de esta bonita urbe. En el centro histórico también encontrará edificios religiosos, reflejo de su propia historia, como el Convento de Nossa Senhora da Esperança y, entre otras, la Igreja de São Sebastião, la principal de la ciudad, se encuentra muy cerca de las Portas da Cidade y cuenta con un precioso pórtico muy cuidado, igual que su interior. Por otro lado, y si en algún momento de su viaje le apetece disfrutar de un espectáculo de danza y música para sumergirse de lleno en la esencia de la ciudad, no dude en acudir al Teatro Micaelense, ocupa un bonito edificio y tiene una agenda realmente interesante.

Ayuntamiento de Ponte Delgada en las islas Azores, Portugal Dreamstime Dreamstime

Seguimos paseando por las callejuelas de Ponta Delgada, en las cuales observará que hay numerosas muestras de arte urbano en forma de grafitis; como curiosidad, le contaremos que en julio tiene lugar aquí cada año el Festival de Arte Walk&Talk, donde se reúnen muchos artistas, algunos de ellos llegados del extranjero, para mostrar sus obras; también hay conciertos y espectáculos, así como otras actividades lúdicas para celebrar el arte. Otra de las recomendaciones que no pueden faltar, aún sin alejarse mucho del centro histórico, es la visita al jardín de Antonio Borges, uno de los mayores espacios verdes y uno de los lugares más románticos de la ciudad, por lo que, si su viaje es en pareja, visitarlo se convierte casi en una obligación, como también lo es disfrutar de sus playas; Praia das Milicias y Praia do Populo son dos esenciales.

Dos fascinantes experiencias para un recuerdo inolvidable

Su visita a São Miguel no estaría completa si no viviera, al menos, una de estas dos experiencias que le vamos a contar a continuación. La primera de ellas es una excursión a Sete Cidades, al norte de la isla, pero a tan solo 45 minutos en coche de nuestro punto de partida, Ponta Delgada. Se lo recomendamos porque desde aquí entenderá mejor que en ningún otro sitio por qué Raul Brandão le puso el apodo de «la isla verde», además, podrá recorrerlo haciendo un tour en quads, una emocionante actividad que no puede perderse. Allí también tendrá la oportunidad de ver el impresionante lago de cráter de Sete Cidades, otra de las maravillas con las que la naturaleza sorprende en Las Azores.

La segunda experiencia que le recomendamos vivir es que realice un paseo en barco para avistar cachalotes y ballenas, ya que las Azores es uno de los mejores lugares para observar a estos majestuosos cetáceos. Créanos, es uno de los espectáculos naturales más cautivadores, por lo que las sensaciones que experimente aquí, en medio de la inmensidad del océano Atlántico, nunca las olvidará.

Como habrá visto, Ponta Delgada, y en general la isla de São Miguel y las Azores, garantizan un viaje inolvidable, especialmente por la belleza que envuelve a todo el archipiélago, así que no dude en elegir este destino para su próxima escapada, aquí vivirá plenamente el sentimiento de conexión con la naturaleza mientras contempla algunos de los paisajes más bellos de todo el planeta.