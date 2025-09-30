Cuando estamos enfermos o nos encontramos mal y acudimos al médico, solemos salir con las recetas de medicamentos para tratar los males. Pero, ¿te imaginas que la prescripción fuese hacer la maleta y viajar a otro país? Aunque parezca un sueño o una estrategia de marketing turístico, esta posibilidad ya existe y está respaldada por investigaciones científicas. Se trata de la llamada “Receta Sueca”, una iniciativa pionera que convierte a Suecia en el primer país del mundo que los médicos pueden prescribir como destino de viaje.

Eso sí, al menos por ahora, los billetes de avión y el hotel no están cubiertos por el seguro.

Una receta diferente: naturaleza, cultura y bienestar

Tras la popularización de la prescripción del turismo de bienestar, Suecia da un paso más y propone su propio país como tratamiento. La iniciativa, impulsada por la organización Visit Sweden, invita a los médicos de todo el mundo a recomendar actividades típicas del estilo de vida sueco, como:

Sauna tradicional

Baños fríos en lagos o mar

“Baños de bosque” para conectar con la naturaleza

El ritual del fika, la pausa diaria para tomar café y conversar

Todo ello en un entorno marcado por la abundancia de naturaleza, aire puro y una cultura que favorece la vida al aire libre.

Respaldo científico al turismo como terapia

“La receta sueca” no se queda en el terreno del marketing: está inspirada en estudios científicos que demuestran el poder curativo de la naturaleza, la interacción social y la cultura en la salud mental y física.

De hecho, una encuesta internacional reveló que la mayoría de las personas desconocen este tipo de recomendaciones médicas, aunque dos tercios estarían dispuestos a seguirlas si proceden de su doctor.

La opinión de los expertos

Marie Clarie ha compartido la opinión de la doctora Stacy Beller Strye que se muestra especialmente entusiasmada con la propuesta: “La naturaleza, los eventos sociales y el arte tienen un poder curativo, y Suecia cuenta con estos recursos en abundancia. Me encantaría hablar con mis pacientes sobre cómo la naturaleza y el estilo de vida suecos pueden beneficiar su salud, y estoy dispuesta a recomendarles una visita”.

Para la experta, iniciativas como esta abren la puerta a integrar de forma más profunda la naturaleza en la salud pública y a superar las limitaciones de los sistemas actuales.

Un viaje con potencial médico

La “receta sueca” no solo busca atraer visitantes, sino posicionar a Suecia como referente en turismo de bienestar y demostrar que un viaje puede ser tan beneficioso como un tratamiento clínico.

El tiempo dirá si en un futuro cercano los seguros médicos contemplarán cubrir una estancia en Suecia como parte de la recuperación. Por ahora, la propuesta ya ha despertado el interés de médicos, pacientes y, por supuesto, los viajeros.