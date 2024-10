Puntacana Resort, un paraíso tropical para los amantes del sol, el mar y el golf

Con cinco kilómetros de magníficas playas de arena blanca, cada uno de los rincones de Puntacana Resort combina la perfecta armonía entre sus coloridos ambientes. Ubicado a solo minutos del Aeropuerto de Punta Cana, sus huéspedes reciben una atención excepcional desde el momento de su aterrizaje a través de Servicios VIP que agilizan sus procesos en el aeropuerto, hasta su traslado al resort, sede de Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y con cinco diamantes por AAA; y The Westin Puntacana, que fue remodelado recientemente y que incluyó la renovación de restaurantes, habitaciones, área de piscina y Lobby Bar, así como nuevos restaurantes y bares temáticos.

Puntacana resort Puntacana Resort

Ocho restaurantes para complacer a todos los paladares

La gastronomía es, sin duda, uno de los grandes alicientes de este enclave maravilloso. Con ocho restaurantes de clase mundial, Puntacana Resort tiene todo lo que necesita para disfrutar verdaderamente de una cocina deliciosa y recién preparada. Todos los establecimientos están liderados por chefs de talla mundial y ofrecen una variada selección de platos a la carta y ambientes creativos para cada ocasión, liderados por chefs de talla mundial.

Para comenzar el día con un suculento desayuno buffet, el restaurante Ananí ofrece un espacio colorido y refrescante para una experiencia gastronómica excepcional. Desde un rico desayuno típico dominicano, mangú con queso frito y el más fresco café dominicano, hasta entrantes, platos fuertes y postres que deleitan hasta el paladar más exigente.

Ubicado frente a aguas turquesas y un arrecife de coral, el viajero se encuentra con Arena Beach Club, que ofrece un excelente servicio, cócteles artesanales, música, asientos al aire libre y un ambiente agradable.

Arena Beach Club Puntacana Resort

Grill de Brassa es un asador contemporáneo que ofrece cortes de la mejor calidad y mariscos más frescos de todo el mundo, cocinados en una parrilla de carbón 'Candela'. Con vinos de todo el mundo y un innovador menú de cócteles artesanales utilizando los mejores ingredientes locales. Brassa es el lugar de encuentro perfecto para la comunidad, apto para celebrar todas las ocasiones.

Ganador del premio AAA Tres Diamantes, el restaurante La Yola sirve los pescados y mariscos locales más frescos, nuestro estilo culinario combina elementos de la cocina caribeña consabores mediterráneos. Un entorno elegante, inspirado en un pequeño barco de pescadores autóctonos. Este establecimiento se alza sobre el mar en Puntacana Resort Marina, con magníficas vistas de las brillantes aguas color turquesa.

Para disfrutar de una experiencia gastronómica verdaderamente especial, se puede visitar Bamboo, también galardonado con tres diamantes de la AAA, escondido en la exclusiva Tortuga Bay. El menú único combina comida de origen local con influencias mediterráneas para una variedad de platos de fusión innovadores en un ambiente acogedor y elegante diseñado por Oscar de la Renta. Las verduras que se sirven en Bamboo se cultivan en los jardines orgánicos del propio establecimiento.

El restaurante Playa Blanca también es una gran alternativa para los amantes del marisco. Ubicado junto a la playa en el Mar Caribe. Este restaurante y bar tropical sirve mariscos locales frescos, carnes a la parrilla y cócteles para el almuerzo y la cena todos los días. Además, en este establecimiento se pueden alquilar kitesurf y windsurf. Se trata de un enclave único, ideal para celebrar eventos privados o bodas inolvidables.

Cócteles en Playa Blanca. Punta Cana Puntacana Resort

Otra opción atractiva es el restaurante Parrilla, de inspiración caribeña y con unas impresionantes vistas del campo de golf La Cana y del resplandeciente mar Caribe. El complemento perfecto para una ronda de golf, The Grill está convenientemente ubicado en La Cana Golf & Beach Club. The Grill es el destino ideal para platos contemporáneos y sureños, que aportan un equilibrio entre sabores locales con influencia internacional y un emocionante restaurante para almorzar o cenar frente a la playa. Si el turista prefiere algo más ligero o tiene necesidades especiales, sirven una amplia variedad de opciones orgánicas de la granja a la mesa.

Por último, se puede probar la deliciosa cocina internacional con un toque dominicano de Mabi. Conocido por sus sabrosas comidas durante todo el día, embarca a los comensales en una experiencia que no querrá perderse. Además, permite saborear las mejores cervezas artesanales locales.

Campo de golf completamente renovado

Su oferta exclusiva incluye también la renovación del campo de golf de La Cana con un nuevo paisajismo para todo el campo, renovación y cambio de arena en los bunkers, y reconstrucción de los tees y greens que enaltecen el deporte con sus 45 hoyos en sus campos de golf de clase mundial, siendo el mundo. clase, siendo los 18 de Corales, sede del Corales Puntacana Championship del PGA Tour.

Campo de golf de La Cana Puntacana Resort

Además, el nuevo Centro Ecuestre Puntacana ofrece un espacio exclusivo para practicar y disfrutar de un ambiente campestre; mientras que el Centro de Tenis Oscar de la Renta -único en el Caribe con cuatro tipos de canchas: caliche, har-tru, pasto y arcilla- inauguró dos nuevas canchas de pádel profesional, revestidas de vidrio y con pasto artificial.

Muchos alicientes de lujo

El resort también destaca por su programa de alquiler de villas (The Estates Experience), sus más de siete millas de senderos, ideales para caminar, correr y andar en bicicleta. También cuentan con The Spa, que ofrece un oasis de serenidad dentro de La Cana Golf & Beach Club, brindando diversas experiencias, que incluyen espacios interiores para tratamientos individuales y sesiones en pareja.

The Spa Puntacana Resort

Los visitantes también pueden explorar o nadar en uno de los manantiales de agua dulce en la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un bosque tropical con 1,500 acres de tierra dedicada. a la conservación, la investigación científica y la recreación.

Descubra todos los atractivos que este paraíso tropical ofrece a sus huéspedes mientras disfruta de experiencias rejuvenecedoras para el alma, la mente y el cuerpo.