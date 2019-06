Una joven de 21 años se convierte en la persona más joven en visitar los todos los países

Hay una cuenta de Instagram que se llama @LexieLimitless que pertenece a Lexie Alford y que ha recogido su viaje por los 196 países que figuran en el planeta. No sería nada nuevo (hoy en día lo habitual es registrar fotográficamente los movimientos, sean cuales sean) si no fuese porque esta chica tiene sólo 21 años y ese estatus le convierte en la persona más joven en recorrer todos los territorios del planeta Tierra; una de las últimas es del 31 de mayo, donde se puede leer “Corea del Norte, país 196”. Lexie Alford entra así, de cabeza, en el Guiness World Records, aunque deberá entregar cerca de 10.000 documentos que evidencien su estancia.

James Asquith es quien ha sido despojado del récord que sostenía hace justo unos días. El joven de 30 años logró visitar todos los países del mundo a la edad de 25 años. Ahora, sin embargo, una estadounidense de cuatro años menos le ha despojado del título que ostentaba. También le ha quitado el título de “Mujer más joven que ha visitado todos los países del mundo” (título de nombre ficticio pero de contenido real) a Cassie De Pecol, que lo logró a la edad de 27 años.

A través de un artículo elaborado por Forbes que ha contado con declaraciones de la propia Lexie se sabe que sus padres poseen una agencia de viajes en California, su hogar natal. “Viajar ha sido una parte de mi vida desde que tengo uso de memoria” -cuenta la joven, y continúa- “Mis padres me retiraban del colegio semanas, incluso meses todos los años para irnos de viaje”.

En realidad, la consecución de este récord surgió de casualidad: “Al principio sólo quería saber qué era capaz de hacer con mi vida y ver todo el mundo que pudiese”. Sin embargo, luego el asunto ganó un cariz especial: “No fue hasta que las cosas se volvieron difíciles que pensé que quizá podía inspirar a la gente de mi alrededor, sobre todo a las chicas jóvenes”.

Los viajes de Lexie son autofinanciados; asegura haber realizado campañas promocionales y tratos puntuales con alguna marca o compañía determinada, pero no ha contado con un sponsor oficial que haya costeado el viaje. “Siempre supe que quería tener tiempo para visitar los países así que llevo buscando trabajos y ahorrando desde los 12 años” -asegura, y continúa- “Vivo con mis padres, no tengo coche o deuda estudiantil y no gasto dinero en cosas materiales”.

Sobre el futuro, porque el planeta parece habérsele quedado corto, asegura estar “escribiendo un libro sobre sus experiencias de cada país y las lecciones que ha aprendido durante el viaje”. En el momento en el que viajar a la Luna y moverse interplanetariamente sea una posibilidad real más que un recurso cinematográfico sobre el que apoyarse, esta chica estará dos estrellas por delante de todos.