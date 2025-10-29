Amazon parece rendirse con los videojuegos y anuncia el cierre de New World

Amazon Games ha confirmado el final del desarrollo activo de New World: Aeternum, su MMORPG más popular, tras un nuevo recorte de plantilla dentro de la compañía que ha afectado a más de 14.000 empleados.

Todo apunta a que esta decisión forma parte de una reestructuración interna que también ha provocado la cancelación del MMO de El Señor de los Anillos y el cese de varios proyectos AAA en curso.

El fin de Aeternum marca el cierre de una etapa en Amazon Games

Según el comunicado oficial, la Temporada 10 y la actualización Refugio Nocturno serán los últimos contenidos que llegarán al juego, tanto en PC como en consolas. Como muestra de agradecimiento, Amazon ha decidido ofrecer de forma gratuita la expansión Rise of the Angry Earth y el conjunto Nighthaven. A pesar del fin del desarrollo, los servidores permanecerán activos hasta 2026, periodo en el que se seguirán aplicando correcciones, fusiones de mundos y pequeños eventos.

Amazon ha reconocido que, tras años de actualizaciones constantes y un reciente relanzamiento en PS5 y Xbox Series, mantener el ritmo de desarrollo “ya no es sostenible”. Aunque New World seguirá disponible para su compra y conservará su sistema de moneda interna, no habrá más expansiones ni grandes añadidos. El estudio promete avisar con al menos seis meses de antelación antes de cualquier cambio que limite el acceso a los servidores.

Lanzado originalmente en septiembre de 2021, New World fue el primer gran MMO desarrollado por Amazon Games. En su estreno llegó a superar los 900.000 jugadores simultáneos en Steam, pero el entusiasmo inicial se fue desvaneciendo rápidamente por la falta de contenido endgame y los numerosos problemas técnicos.

Pese a los intentos de revivirlo con expansiones y un relanzamiento en 2024, el título no logró recuperar su base de jugadores. Con este anuncio, Amazon parece dar un paso atrás en su ambición de dominar el mercado del videojuego online.