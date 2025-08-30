Recomendación serie
Antes de 'The Witcher' esta serie española ya combinaba acción, magia y criaturas sobrenaturales
Esta historia de acción y misterio enlaza lo sobrenatural con lo histórico de forma magistral
En los últimos años, las series de fantasía han dado un paso al frente con producciones que combinan acción, criaturas sobrenaturales y mundos mágicos. Títulos como The Witcher han conquistado a millones de espectadores gracias a su narrativa épica y a la profundidad de sus personajes.
Sin embargo, mucho antes de que estas historias alcanzaran popularidad global, había series que ya exploraban la magia y lo sobrenatural de manera atrevida y sofisticada.
Una de esas producciones, española y ambientada en un contexto contemporáneo, mezcla elementos de terror, acción y religión con criaturas sobrenaturales y conflictos humanos muy intensos. Aunque ha pasado algo desapercibida para el público internacional, merece la pena descubrirla por su atmósfera oscura, sus personajes complejos y su manera de combinar el folclore con la modernidad.
30 monedas, terror y misterio entre lo humano y lo sobrenatural
La trama de 30 monedas sigue a un exorcista y sacerdote tras recibir una moneda maldita con un poder antiguo y oscuro. Esta es una de las monedas por las que Judas traicionó a Jesús, y en la lucha por el control de todas ellas se ve arrastrado a una serie de acontecimientos que amenazan la vida de los habitantes de un pequeño pueblo español.
La historia combina misterios sobrenaturales, conspiraciones religiosas y criaturas que desafían la lógica, creando un clima de tensión constante. Además, los giros en el guion y la construcción de los escenarios ayudan a que el ritmo de la trama no decaiga, manteniendo la intriga y el suspense.
Esta serie no se detiene solo recreándose en lo sobrenatural, logra mezclar acción, terror y drama humano explorando la lucha interna de los personajes y revelando los secretos que rodean a estos enigmáticos objetos.
30 monedas está disponible en HBO Max y cuenta con dos temporadas. Con una narrativa que combina lo sobrenatural con el suspense y la investigación, se ha convertido en todo un referente dentro de las producciones españolas.
