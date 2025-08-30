Antes de 'The Witcher' esta serie española ya combinaba acción, magia y criaturas sobrenaturales

En los últimos años, las series de fantasía han dado un paso al frente con producciones que combinan acción, criaturas sobrenaturales y mundos mágicos. Títulos como The Witcher han conquistado a millones de espectadores gracias a su narrativa épica y a la profundidad de sus personajes.

Sin embargo, mucho antes de que estas historias alcanzaran popularidad global, había series que ya exploraban la magia y lo sobrenatural de manera atrevida y sofisticada.

Una de esas producciones, española y ambientada en un contexto contemporáneo, mezcla elementos de terror, acción y religión con criaturas sobrenaturales y conflictos humanos muy intensos. Aunque ha pasado algo desapercibida para el público internacional, merece la pena descubrirla por su atmósfera oscura, sus personajes complejos y su manera de combinar el folclore con la modernidad.

30 monedas, terror y misterio entre lo humano y lo sobrenatural

La trama de 30 monedas sigue a un exorcista y sacerdote tras recibir una moneda maldita con un poder antiguo y oscuro. Esta es una de las monedas por las que Judas traicionó a Jesús, y en la lucha por el control de todas ellas se ve arrastrado a una serie de acontecimientos que amenazan la vida de los habitantes de un pequeño pueblo español.

La historia combina misterios sobrenaturales, conspiraciones religiosas y criaturas que desafían la lógica, creando un clima de tensión constante. Además, los giros en el guion y la construcción de los escenarios ayudan a que el ritmo de la trama no decaiga, manteniendo la intriga y el suspense.

Esta serie no se detiene solo recreándose en lo sobrenatural, logra mezclar acción, terror y drama humano explorando la lucha interna de los personajes y revelando los secretos que rodean a estos enigmáticos objetos.

30 monedas está disponible en HBO Max y cuenta con dos temporadas. Con una narrativa que combina lo sobrenatural con el suspense y la investigación, se ha convertido en todo un referente dentro de las producciones españolas.