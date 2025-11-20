Battlefield 6 confirma su victoria, alzándose como el shooter más vendido de 2025, por encima de Call of Duty: Black Ops 7

Electronic Arts ha intensificado su estrategia de comunicación tras el lanzamiento de Battlefield 6, aprovechando el impulso comercial del título para lanzar un mensaje directo a su principal rival en el género: Call of Duty. La compañía ha asegurado que su nueva entrega es “el shooter más vendido del año”, una afirmación con la que pretende subrayar el éxito del juego y reposicionar la saga en un mercado históricamente dominado por la franquicia de Activision.

Las cifras internas que maneja la compañía respaldan esta confianza. Battlefield 6 habría logrado superar los siete millones de unidades vendidas durante sus primeros días en el mercado, convirtiéndose en el mejor estreno de la serie. A este rendimiento se suma la enorme actividad de su comunidad: millones de jugadores conectados, más de cien millones de partidas disputadas en su primer fin de semana y un seguimiento masivo en plataformas de streaming, donde se han acumulado horas de visionado récord para un lanzamiento de la saga. Todos estos datos han sido utilizados por EA para reforzar la idea de que Battlefield 6 no solo ha tenido un debut exitoso, sino que se ha consolidado como un fenómeno dentro del competitivo terreno de los shooters multijugador.

Una nueva era para la saga Battlefield

La compañía también ha aprovechado este momento para reavivar la histórica rivalidad con Call of Duty. Voces internas han subrayado abiertamente que la saga de Activision nunca habría existido sin la marcha de antiguos desarrolladores de EA, un comentario que añade un componente casi personal a la disputa entre ambas marcas. Estas declaraciones buscan no solo generar conversación, sino también reforzar la narrativa de que Battlefield ha recuperado ambición y está preparado para competir de tú a tú con su adversario más directo.

Este posicionamiento marca un punto de inflexión para una franquicia que había atravesado años complicados y necesitaba un lanzamiento contundente. Con un estreno sobresaliente y una comunidad muy activa, Electronic Arts quiere dejar claro que Battlefield 6 representa un renacimiento para la serie y un desafío real a la hegemonía de Call of Duty. Si las ventas se mantienen en esta línea, el pulso entre ambas sagas promete ser más intenso que nunca a lo largo de los próximos meses.