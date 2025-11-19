Battlefield 6 ofrece una prueba totalmente gratis por tiempo limitado para todos los jugadores

Electronic Arts ha anunciado una prueba gratuita de una semana para Battlefield 6, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 2 de diciembre. La iniciativa llega en paralelo al lanzamiento de la Temporada 1 “Resistencia en California”, y permitirá a los jugadores acceder a parte del contenido multijugador sin necesidad de comprar el juego.

Durante esta semana de prueba, los usuarios podrán disfrutar de cinco modos de juego distintos y acceder a tres mapas seleccionados, incluyendo algunos de los más recientes incorporados con la nueva temporada. Esta promoción ha sido diseñada para mostrar la esencia de Battlefield 6: acción a gran escala, combates intensos y el ritmo característico de la franquicia en su modo multijugador. Uno de los aspectos más destacados de esta oferta es que no será necesario adquirir el juego completo para participar en la prueba. Basta con descargar Battlefield 6 desde las tiendas digitales de cada plataforma durante el periodo promocional. Esta apertura estratégica brinda a muchos jugadores la oportunidad de probar el videojuego antes de decidir si comprarlo.

La campaña también coincide con el arranque de nuevos contenidos: la temporada incluye el mapa Eastwood, un vecindario residencial convertido en zona de guerra donde tendrán lugar enfrentamientos a gran escala; además, se introduce el modo Sabotaje, un modo por tiempo limitado en el que los equipos deben destruir objetivos estratégicos antes de que termine la ronda. A su vez, el modo Battle Royale independiente de Battlefield, conocido como REDSEC, amplía sus opciones con nuevas misiones y desafíos durante la temporada.

Una ocasión perfecta para probar el título de Electronic Arts

Este tipo de pruebas gratuitas son cada vez más habituales entre juegos de servicio, ya que permiten atraer a nuevos jugadores sin comprometerse de entrada con una compra. Para EA, supone una manera eficiente de invitar a la comunidad a participar en el gran retorno de Battlefield, mientras los jugadores pueden evaluar si les convence el estilo de combate, la progresión y los modos disponibles.

Para no perder esta oportunidad, los interesados deben estar atentos: la prueba solo estará activa durante los días indicados, y es necesario realizar la descarga y registrarse antes de que finalice el periodo. Si decides dar el salto, esta semana de acceso gratuito puede convertirse en la puerta de entrada a una experiencia competitiva completa y llena de contenido.