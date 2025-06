Para mí, un bombazo de ciencia ficción que está subestimado: lo tienes en streaming y es bestial

Vi Minority Report hace poco, y sigo sin comprender por qué no tiene tanto reconocimiento como otros blockbusters de ciencia ficción. No es que sea una gran desconocida, pero sí que creo que su popularidad puede haberse visto mermada por el paso del tiempo. Dirigido por Steven Spielberg, este thriller de ciencia ficción es capaz de mantenerte inmerso en la trama por su trepidante ritmo, pero también por ciertas cuestiones que afectan al ahora.

Una película adelantada a su tiempo que consigue que te preguntes qué sentido tiene la libertad. Estamos en 2054, en un Washington D.C. en el que los asesinatos han desaparecido por la existencia de Precrimen, un sistema que permite adelantarse a los crímenes antes de que ocurran. Tom Cruise interpreta a John Anderton, el jefe de una unidad que cree ciegamente en la fiabilidad del sistema. Todo se complica cuando John Anderton es acusado de un futuro asesinato que va a cometer.

Un futuro en el que el crimen puede detenerse

No te voy a mentir, Minority Report es todo un viaje en el buen sentido. La acción es frenética, con persecuciones cargadas de adrenalina, pero todos esos tópicos del género son una cortina de humo que permiten plantear un dilema importante. ¿Es justo castigar un crimen que no se ha cometido? Lo tienes que descubrir tú mismo.

Esta adaptación del relato escrito por Philip K. Dick te hace cuestionar si el precio de la seguridad es renunciar a la libertad. Pese a que ya tiene unos cuantos años, Minority Report es un auténtico espectáculo en el apartado visual. Es realmente increíble cómo algo rodado hace un par de décadas parece hablar de lo que sucede en la actualidad, una realidad en la que hay algoritmos y cámaras en cada esquina.

Es cierto que no existe una tecnología que nos permita ver el futuro, pero muchos elementos que aparecen en Minority Report parecen un calco sacado del presente. Acostumbrado a protagonizar las aventuras más emocionantes, Tom Cruise está genial en su papel. Lo acompaña un muy correcto Colin Farrell como un agente que cuestiona el sistema Precrimen, así que es el personaje que le da un contrapunto perfecto a una película que resulta fascinante.

Minority Report no es solo una película de acción futurista que está correctamente ejecutada. Es un filme que sigue siendo relevante no por lo que imaginó del futuro, sino por lo que anticipó de nuestro presente. En ella vas a encontrar un thriller sólido que hará que no te despegues del sofá. Es como si no hubiera envejecido un solo día, así que yo le daría una oportunidad.

La película Minority Report está disponible en SkyShowtime.