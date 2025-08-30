Entre 'Castlevania' y 'The Witcher': la brutal serie de fantasía oscura que tienes que ver en streaming

Los videojuegos han sido obras que trajeron grandes historias que se han quedado marcadas para siempre en los usuarios que se adentraban en esos universos únicos. Por supuesto, hay una gran parte de contenido que se ha adaptado a películas o series, algunas teniendo éxitos increíbles, como Fallout, la cual está considerada una de las mejores adaptaciones que han visto la luz en los últimos años.

En esta ocasión venimos a hablarte de Dragon's Dogma, una miniserie que puedes ver en Netflix y que solamente tiene siete episodios, por lo que podrás adentrarte en una historia que te ofrecerá un final cerrado e increíble. Al igual que 'Castlevania', esta serie está cargada de fantasía oscura, sangre y tragedia. Y por otro lado, tal y como sucede en 'The Witcher', la historia narra la aventura de un cazador de monstruos solitario.

Ethan, tras resucitar convertido en un arisen, decide acabar con el dragón que se llevó su corazón. Sin embargo, todo tiene sacrificios y queda reflejado que con cada demonio que derrota, el protagonista de la historia va perdiendo un poco más su humanidad. Si quieres descubrir cómo termina todo, no puedes perderte esta aventura única que seguramente conseguirá llamar tu atención.

La fantasía oscura sigue dominando el mercado

Es uno de los géneros que ofrecen imágenes más impresionantes, si te gusta la fantasía oscura y las criaturas letales, también hay una serie ambientada en el universo de 'The Witcher' que no te puedes perder. Si quieres descubrir nuevas y oscuras historias, tienes grandes oportunidades entre los miles de productos que hay repartidos por las diferentes plataformas de streaming.