El universo de Juego de Tronos da un giro radical con su precuela más inesperada

El universo de Juego de Tronos regresa a la pantalla con una propuesta sorprendente. El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, la nueva precuela producida por HBO, promete alejarse de los grandes conflictos bélicos y de los dragones para centrarse en una historia más íntima, humana y emocional. En declaraciones a Entertainment Weekly, el guionista y productor ejecutivo Ira Parker adelantó que esta nueva entrega “no busca replicar la magnitud de La Casa del Dragón ni la épica original de Juego de Tronos”, sino explorar “el corazón de Poniente a través de personajes comunes”.

La serie, ambientada unos 100 años antes de los eventos de Juego de tronos, sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su joven escudero Egg, quien más tarde se convertirá en el rey Aegon V Targaryen. A diferencia de las intrigas palaciegas o las guerras por el Trono de Hierro, El caballero de los Siete Reinos se centra en la amistad, el honor y la supervivencia en un Poniente aún dividido, pero no dominado por el fuego de los dragones. “Es una historia sobre dos personas que intentan hacer el bien en un mundo que no siempre recompensa la bondad”, explicó Parker. “Dunk es un caballero sin fortuna, y Egg es un chico con un destino que todavía desconoce. Esa dualidad es el corazón emocional de la serie”.

El propio George R. R. Martin, autor de las novelas, participa activamente en el desarrollo del proyecto, basado en sus relatos cortos de Los cuentos de Dunk y Egg. Según Parker, Martin insistió en que la serie mantuviera el tono más cálido y aventurero de esas historias, sin perder la profundidad moral característica del universo de Poniente.

Visualmente, HBO apuesta por una ambientación más contenida y luminosa, en contraste con el dramatismo sombrío de las anteriores producciones. “Queremos que el público sienta que recorre los caminos polvorientos de los Siete Reinos junto a Dunk y Egg”, señaló el productor. “No es una historia sobre reyes y reinas, sino sobre las personas que viven bajo su reinado”.

El rodaje de la serie comenzó en Belfast en primavera y su estreno está previsto para 2026. Con un enfoque más emocional que épico, El caballero de los Siete Reinos podría convertirse en la entrega más diferente (y quizás más humana) del vasto universo creado por Martin.