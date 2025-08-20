Un creador de contenido francés fallece tras someterse a 10 días de maltrato y humillación en directo

Las redes sociales llevan años siendo escenario del debate sobre los límites de la libertad de expresión yla exposición pública de los usuarios que se dedican a crear o a consumir contenido. Cada vez son más los casos que demuestran que no todo vale a la hora de generar entretenimiento, especialmente cuando el abuso digital alcanza situaciones extremas.

En Francia, la conmoción ha sido especialmente intensa tras conocerse la muerte de un popular creador de contenido cuyo caso ha terminado por convertirse en una demostración del lado más oscuro del streaming. La situación ha alcanzado tal límite que la Fiscalía de Niza ha abierto una investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y determinar si existen responsabilidades adicionales.

El streamer Jean Pormanove fallece tras días de acoso y humillaciones en directo

El creador de contenidos Raphael Graven, conocido en internet como Jean Pormanove, contaba con cerca de medio millón de seguidores y falleció la pasada semana a los 46 años. Aunque en un primer momento no se apreciaron indicios sospechosos, la polémica se desató después de que circularan grabaciones en la plataforma Kick donde se mostraba su cuerpo supuestamente sin vida mientras otros usuarios reaccionaban con burlas. Estas imágenes, que posteriormente fueron retiradas, reflejan lo que el streamer estuvo viviendo en los últimos días.

El francés había sido objeto de humillaciones públicas en sus emisiones, con insultos y agresiones verbales. Este fenómeno basado en la idea de que compartir este tipo de actitud también es entretener es cada vez más habitual en algunos directos, pero es fuertemente cuestionado tanto por sus implicaciones éticas como por el impacto psicológico en quienes lo sufren.

Mientras que la secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, condenó públicamente lo sucedido, la autopsia y los interrogatorios a su entorno serán determinantes para aclarar las causas exactas de su muerte.