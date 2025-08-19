MrBeast reconoce que invierte millones en la salud de su madre para que pueda ayudarle a criar a sus hijos

Jimmy Donaldson, más conocido por todos como MrBeast, no solo es el youtuber con más seguidores del mundo, sino también uno de los usuarios más populares por su generosidad. Sus vídeos son famosos, además de por enfrentar a personas a retos extremos, por repartir enormes sumas de dinero, aunque él mismo ha reconocido que muchas veces sale perdiendo con sus producciones.

Aun así, gracias a sus negocios paralelos, como su marca de chocolatinas Feastables, y a los contratos con las diferentes plataformas, el creador de contenido ha logrado amasar una fortuna que ahora destina a una causa muy especial: cuidar de su madre.

Durante su reciente directo junto a los streamers Adin Ross y xQc, organizado para recaudar fondos para su iniciativa solidaria TeamWater, MrBeast habló abiertamente de cómo está invirtiendo grandes cantidades de dinero en tratamientos médicos exclusivos para prolongar la vida de su madre.

MrBeast genera una gran polémica con sus palabras sobre su madre

Según explicó, uno de sus mayores deseos es que su madre pueda disfrutar del día a día cuando él tenga hijos en el futuro. Por ello, ha puesto en marcha un plan de salud con algunos de los mejores médicos del mundo, que controlan de manera rutinaria sus constantes y la someten a protocolos de prevención. “Cuando tenga hijos quiero que ella pueda jugar con ellos. No me imagino criarlos sin su ayuda”, confesó Donaldson.

Lo cierto es que estas declaraciones han generado reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras que algunos consideran que se trata de un gesto admirable y un ejemplo de gratitud hacia su madre, otros lo han interpretado como una manera de “asegurarse” de que su madre se ocupe de la crianza de sus futuros hijos para que él pueda seguir centrado en su trabajo.