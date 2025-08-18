Ibai habla de emitir en directo los partidos de Ronin FC y de lo único que puede impedírselo

Aunque cualquier proyecto vinculado a Ibai Llanos está llamado al éxito, el nacimiento de Ronin FC, su nuevo equipo de fútbol, ha superado cualquier expectativa. En apenas 24 horas ya acumulaba más de medio millón de seguidores en redes sociales, confirmando que el streamer tiene el apoyo incondicional de sus seguidores. Con este recibimiento, era inevitable que muchos aficionados se preguntasen si podrían seguir los encuentros en directo más allá de acudir al estadio.

Ibai, que en un principio barajó compartir únicamente resúmenes largos, de una media hora, comentando él mismo las mejores jugadas, ha explicado que si su afición quiere ver la retransmisión de los partidos en internet, él podría intentarlo. Aun así, la decisión no depende solo de él, como se ha encargado de explicar en un vídeo respondiendo a estas y otras dudas.

Ronin FC podría emitir todos sus encuentros en directo si sus rivales se lo permiten

La idea de emitir los partidos recuerda inevitablemente al modelo de la Kings League, pero aquí hay un problema con los partidos que se disputan como visitante. Según el propio Ibai, los duelos que se jueguen en su estadio tendrían prácticamente garantizada su retransmisión a través del canal oficial de Ronin en YouTube.

El verdadero problema llega con los encuentros fuera de casa. En esos casos, Ibai necesitará el permiso y el visto bueno de los clubes locales para desplegar sus equipos técnicos y ofrecer la señal en directo. Esta condición podría complicar la emisión de algunos partidos, aunque el vasco tiene alternativas preparadas por si acaso. En este tipo de situaciones sería cuando rescataría la idea de subir resúmenes completos.

De momento, lo que parece seguro es que Ronin FC tendrá presencia en YouTube más allá de clips cortos. Solo queda saber si las negociaciones con los rivales permiten que los seguidores puedan vivir cada encuentro en directo, marcando así un nuevo precedente en cómo un club de fútbol modesto intenta conectar con su afición gracias al streaming.